2019年我国“三新”经济增加值相当于GDP比重16.3%

人民网北京7月7日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，经核算，2019年我国“三新”经济增加值为161927亿元，相当于GDP的比重为16.3%，比上年提高0.2个百分点；按现价计算的增速为9.3%，比同期GDP现价增速高1.5个百分点。

分三次产业看，“三新”经济第一产业增加值为6685亿元，相当于GDP的比重为0.7%；“三新”经济第二产业增加值为70443亿元，相当于GDP比重为7.1%；“三新”经济第三产业增加值为84799亿元，相当于GDP比重为8.6%。

据了解，“三新”经济是以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的经济活动的集合。“三新”经济增加值衡量的是一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内从事“三新”经济生产活动创造的增加值。

2019年“三新”经济增加值核算结果

产业 增加值 （亿元） 相当于GDP比重 （%） 现价增速 （%） “三新”经济 161927 16.3 9.3 第一产业 6685 0.7 7.3 第二产业 70443 7.1 12.8 第三产业 84799 8.6 6.8 注: 1.2018年“三新”经济增加值最终核实数为148109亿元； 2.如分项数据之和与总计数据不等，是由于数值修约误差所致。

(责编：杨曦、孙阳)