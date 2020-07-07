2019年我国“三新”经济增加值相当于GDP比重16.3%

人民网北京7月7日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，经核算，2019年我国“三新”经济增加值为161927亿元，相当于GDP的比重为16.3%，比上年提高0.2个百分点；按现价计算的增速为9.3%，比同期GDP现价增速高1.5个百分点。
分三次产业看，“三新”经济第一产业增加值为6685亿元，相当于GDP的比重为0.7%；“三新”经济第二产业增加值为70443亿元，相当于GDP比重为7.1%；“三新”经济第三产业增加值为84799亿元，相当于GDP比重为8.6%。
据了解，“三新”经济是以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的经济活动的集合。“三新”经济增加值衡量的是一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内从事“三新”经济生产活动创造的增加值。
2019年“三新”经济增加值核算结果
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产业
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增加值
（亿元）
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相当于GDP比重
（%）
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现价增速
（%）
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“三新”经济
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161927
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16.3
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9.3
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第一产业
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6685
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0.7
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7.3
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第二产业
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70443
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7.1
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12.8
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第三产业
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84799
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8.6
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6.8
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注: 1.2018年“三新”经济增加值最终核实数为148109亿元；
2.如分项数据之和与总计数据不等，是由于数值修约误差所致。
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