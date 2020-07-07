黑龙江省民政厅厅长郭冀平：精准发力兜牢兜实基本民生底线

人民网哈尔滨7月7日电（方圆、韩婷澎、苏靖刚、鄂智超）扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，关系经济发展和社会稳定大局。疫情防控期间，黑龙江省如何加大困难群众的救助力度？怎样强化基本社会服务？在脱贫攻坚收官之年，如何充分发挥好民政工作兜底保障作用？近日，黑龙江省民政厅党组书记、厅长郭冀平做客黑龙江省人民政府网政务访谈，他表示，疫情发生以来，黑龙江省民政厅在救助困难群体、严格管理民政福利机构、动员社会力量参与等方面做了大量工作，确保了民政服务对象的生命安全和身体健康， 兜住了困难群体基本生活的底线。

黑龙江省民政厅党组书记、厅长郭冀平。焦洋 摄

“在做好疫情防控工作方面，我们首先做好排查并实施了帮扶。省、市、县、乡、村五级联动，为孤寡老人、孤困儿童、重病重残、亲人罹难等家庭提供服务救助，确保不漏一人。”郭冀平介绍，通过多轮排查，已经累计排查超过900万人次，为困难群体送去各类生活物资、防疫物资，价值800多万元。

民生稳，人心就稳，社会就稳。省民政厅坚持疫情期间低保一律“不退出”，目前低保、特困在保148万人。坚持低保特困“不停办”，新审批低保、特困、低收入对象近6万人，将有返贫风险的建档立卡贫困人口4000余人及时纳入低保、特困供养范围。坚持低保金“不停发”，上半年发放资金近25亿元。临时救助实现“异地办”，疫情发生以来，异地临时救助已经超过6000人，支出近500万元，让群众就近就便得到救助。对低保人员实行“渐退期”，超出低保标准的疫情结束后仍然给予一年渐退期，确保稳定脱贫、脱困。

为了让临时救助更方便，黑龙江省民政厅推动建立乡镇政府临时救助备用金制度，群众遇到困难先救助，后补手续，年底前就能实现全覆盖。郭冀平说，疫情发生以来，全省已经临时救助近9万人次，支出临时救助资金6000多万元。及时为困难群众发放价格临时补贴。截至目前，为低保对象、特困供养对象、孤儿及事实无人抚养儿童等困难群众发放价格临时补贴3亿多元，惠及困难群众700多万人次，确保了困难群众基本生活不因物价上涨而降低。

“我们还积极动员社会各界，在大疫面前彰显大爱之心。”郭冀平说，截至目前，全省累计接收捐赠款物7.2亿元，有力支持了疫情防控。

现在，疫情防控进入常态化阶段，如何强化基本社会服务满足人民群众多层次多样化需求？“进入疫情防控常态化阶段，我们的基本思路就是疫情防控和民政工作两手抓、两手硬。”郭冀平说。

抓好常态化疫情防控。针对养老服务、儿童福利等各类重点机构，殡葬服务、婚姻服务等各类民政服务窗口，研究制定有针对性的工作指南，把人员进出、老人和工作人员返院、老人外出就医、物资配送等各种情况都考虑全、考虑细，可操作、可复制。“我们目前正在编制黑龙江省‘养老机构院内感染防控地方标准’，顺利的话8月份就能出台，依据这些《指南》和《标准》把机构和窗口管好管住。”郭冀平说。

抓好全年任务目标的完成。在养老服务方面，继续推进养老事业产业融合发展。统筹推进“三个工程”，用好“两项补贴”，办好两个“云上活动”。目前，防疫补贴已经发放了2500多万元，第二批防疫补贴和机构运营补贴即将下拨，帮助养老企业渡难关。在儿童福利方面，全面落实事实无人抚养儿童的保障政策。继续开展资助活动，让孤儿顺利完成学业。同时，建立农村留守儿童、困境儿童、孤儿、农村留守妇女动态管理数据库，跟踪做好关爱保护工作。在社会事务方面，落实惠民殡葬政策，推动民营殡仪馆回归公益属性，并且持续推进三年100个中心乡镇公益性骨灰寄存堂建设，让群众不花钱、少花钱就能存放骨灰。开展好残疾人“两项补贴”排查工作，确保补贴“应补尽补、应发尽发、应退尽退”。开展好流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动，让生活无着的流浪乞讨人员得到及时、规范、有效的救助，不发生意外。在基层社会治理方面，继续提升社区建设和治理水平，丰富社区服务功能，开展智慧社区试点，让群众享受家门口的便捷服务。

在脱贫攻坚收官之年，如何打好收官战？

“民政作为兜底保障部门，在保基本民生上担负着重任。”郭冀平说，针对疫情的冲击，在原有“兜底、提标、扩面”工作目标基础上，又增加了“救急”，形成了 “兜底、救急、提标、扩面”8字目标。

在“兜底”上，同扶贫办、卫健委、教育厅等部门共同建立完善贫困预警监测机制，将所有贫困人口全部纳入预警监测范围，认真开展信息比对和摸排，实现“四早”，即早发现、早介入、早救助、早帮扶，努力实现应保尽保、应救尽救，不落一户，不漏一人。

在“救急”上，因为受疫情影响，很多农民工无法返岗复工、无收入来源、生活困难，并且没有失业保险，类似这样的失业人员，符合条件的及时纳入低保，不符合低保条件的给予临时救助。

在“提标”上，计划按照不低于2019年度城乡居民消费支出的增长比例，提高低保保障标准。

在“扩面”上，重点完善“支出型”和“低收入”两类家庭救助办法，将困难家庭中的一、二级残疾人，智力、精神四级以上残疾人，启动大病医疗保险的重病患者按“单人户”纳入低保范围，让改革发展成果惠及更多的困难群众。

(责编：鄂智超、连品洁)