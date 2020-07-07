人民网“六保”地方策系列报道之四：绷紧弦 拉满弓 守住粮食能源安全

安徽省阜南县麦收场景。 蔡少平摄

6月6日，安徽小麦收获全面结束，较往年提前5天完成抢收任务，夏粮丰收已成定局。作为全国13个粮食主产省之一，这是安徽又一个夏粮丰收季，特殊之年的丰收来之不易。

“由于暖冬和上半年的高温天，今年的小麦开镰早。”前阵子忙着抢收的安徽阜南县柳沟镇小麦生产合作社社长徐猛，并没有因为夏粮收割结束闲下来，1800亩地的花生赶趟儿种了下去，眼下正处于出芽期。

粮食足，民心稳，保障粮食、能源安全，这根弦任何时候都不能放松。

“五一”前夕召开的中央政治局会议，在强调加大“六稳”工作力度的同时，进一步提出了“六保”要求。而“保障粮食能源安全”是基础，更是经济稳定发展的大事。

目前，全国上下粮食能源领域生产势头良好，为今年粮食与能源的供应和价格稳定提供了有力保障。

收种势头向好 确保粮食生产“安全线”

老徐家的地里，取代之前遍地金黄的麦芒，是看不到尽头的花生芽。在阜南县，麦子是主要农作物，很多都是由当地的专业合作社托管种植。由于播种时良种良法配套，各项田间管理措施到位，不论是产量还是品质，老徐都很是满意。

“虽然今年出现了‘倒春寒’和疫情，但对小麦整体影响不大。”跟麦子打了20年交道的老徐说，由于赤霉病防治做在了前头，所以今年小麦质量没让他失望。

手里有粮，心中不慌。

2000公里之外，吉林省榆树市五棵树镇广隆村的农田眼下已经泛绿，玉米苗破土而出，水稻也基本结束插秧。

同样作为农业大省，吉林在保障国家粮食安全中也担负着重大责任。“跟过去种田不一样，我们现在都是问科技要效益，种植全程实现了机械化。”说话间，榆树市天雨机械种植专业合作社理事长丛百元还不忘掰着手指头给记者“算账”：100多公顷的谷子和大豆，完成播种只花了5天时间，之前还种了800公顷的玉米，机械化真是省时省钱又省力。

在黑龙江，一垄垄黑土地上，百姓们也在一个劲地赶进度，追农时。4月30日起，黑龙江就在全国率先实行高标准农田调度制度，“7天数据、10天调度、15天通报”的推进机制，有效保证了高标准农田建设任务顺利完成。截至目前，全省免耕播种面积达1236万亩。

多举全力保障 守住供应“支撑线”

早在疫情之初，江淮大地的春种春管就有序铺开，为今年的持续丰收打下基础。

为解决小麦品种不一、收储杂乱、效益不高等问题，去年秋种，安徽在优质小麦基础上，突出抓了307个“片”，发展订单生产。在这307个“片”的带动下，今年安徽全省优质专用小麦面积达到了2298万亩，占全部播种面积的53.4%，实现了面积过半的跨越式发展。

安徽省农业农村厅厅长卢仕仁介绍，新冠肺炎疫情期间，一方面加强粮油市场监测预警，建立联动保障机制；另一方面指导重点地区充实成品粮油库存，推进企业复工复产，有效保障了粮油供应，确保了市场供应不脱销、不断档。

“全省各地均未启动粮食应急预案，无需动用地方储备粮。”卢仕仁的话语里，透出粮食安全的底气。

而吉林，则通过提高粮食播种面积在粮食安全省长责任制考核中的权重、高标准农田建设任务向粮食生产功能区和重要农产品保护区集中、农机购置补贴向粮食主产县倾斜等方式，稳住粮食生产大盘。

目前，仅榆树市，全国绿色食品原料水稻标准化生产基地面积就多达23.6万亩，“三品”认证面积13.9万亩。

新疆西北油田工人正在加紧生产。 石立斌摄

4月29日，新疆西北油田位于顺北一区的顺北1-3井获得油气突破，日产原油30.1万吨，天然气1.35亿方。据介绍，该井已稳产4年，目前日产的原油量和天然气量，展示了西北油田顺北区块良好的勘探潜力和开发前景。

疫情发生以来，西北油田积极克服物资设备运输不畅、人员返岗难等问题，有力推动油田各领域复工复产。目前，油田复工复产率达100%，各项工作已进入正轨。

今年政府工作报告提出，要推动煤炭清洁高效利用，发展可再生能源，完善石油、天然气、电力产供销体系，提升能源储备能力。

“点亮全国一半灯，暖热华北一半房”是山西能源贡献的历史写照。

近年来，山西落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，大力推动清洁能源发展。国网山西省电力公司董事长刘宏新介绍，目前山西可再生能源装机规模达到2600万千瓦，占全省电力装机总量的28%，年均增速近40%，特别是利用采煤沉陷区建设光伏发电基地4个，共400万千瓦，使采煤沉陷区由“包袱”变成“财富”。

上下开足马力 筑牢保卫“防御线”

在安徽省郎溪县，近20000亩再生稻秧苗，赶在“五一”前全部下田。

“为确保疫情期间的粮食供应，早在今年正月十五，13家粮食加工厂就率先复工复产。”郎溪县农业农村局局长侯新隆介绍，已经长在田间的再生稻，8月份就能迎来第一茬收割，到了11月份还能再收一茬，届时，稳全县粮食基本盘不成问题。

在安徽省郎溪县凌笪乡的农田里，插秧机正在栽插再生稻。 夏忠羽摄

民以食为天，国以粮为先。只有确保谷物基本自给、口粮绝对安全，把老百姓饭碗端稳端牢，才能保持社会大局稳定。

同样，能源被喻为工业的粮食、国民经济的命脉，保能源安全，就是要把能源牢牢把握在自己手中，尤其在疫情的冲击之下，摆在重要战略位置的能源安全，此时比以往任何时候都更加紧迫。

受疫情影响，国家统计局于4月17日公布的数据显示，一季度国内生产总值同比下降6.8%。“在当前经济增速有所放缓、经济发展步入新常态的形势下，粮食能源安全更加关乎经济的健康发展，关乎社会的和谐稳定，关乎民生的改善提高。”在侯新隆看来，鉴于形势，更要时刻绷紧粮食能源安全这根弦，打好国家粮食能源安全这一仗。

“虽然自3月中旬开始，全国各大煤炭企业开足马力，复工后产能恢复很快，但当前疫情全球蔓延和防控形势依旧严峻。”皖北煤电恒源股份生产技术部副部长王峰分析指出，今后一段时间，可能还将面临需求端开工不足的挑战。

“守住粮食能源安全，就是兜住民生守好经济。”鄂尔多斯市能源局副局长高凌云说，只有确保粮食能源的安全，才能为统筹疫情防控和经济社会发展提供关键支撑。（杨佳、刘阳、徐冬儿、唐嘉艺、孙阳、汪瑞华、马俊华、李睿、齐浩男、麻潞、张俊、张洋、杨睿、李梦文、焦洋 ）

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(责编：李都也(实习生)、李栋)