火车站安检员：日复一日的坚守就是最大的贡献

“您不知道吧，古交火车站有一位‘明星’。”在吕梁山脚汾河岸边太兴线上座落着一个二等小站——古交火车站，在火车站内有一位“红人”，她就是被旅客和同行们亲切地称为“明星”的古交站客运甲班安检员苏旭华。
由于在工作之余志愿为旅客解答疫情期间的乘车问题，苏旭华吸引了成百上千的粉丝“捧场”点赞。
2020年的暑运如期而至，学生流、探亲流、返乡流相互交织，进站口人流量突增，加之疫情原因，安检工作变得更加繁重，但苏旭华并没有因为任务重而放松对工作的要求，反而更加的严谨细心。每当同事们对她竖起来大拇指的时候，她总是说：“咱就是个平凡人，没什么轰轰烈烈的壮举，日复一日的坚守就是最大的贡献”。
一身铁路制服的苏旭华，虽然只是个普通铁路人，但细致入微的帮助、周到细致的解答，用专业知识为旅客营造温馨之旅的款款真情，却成了这个暑运了最美的逆行。
在她的带动下，古交站有10余名青年志愿者和“铁二代”、“铁三代”主动加入到志愿服务的队伍中来，为旅客安全出行、平安到家做好服务。（记者乔雪峰、通讯员刘瑾）
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