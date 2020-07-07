超52万网友围观奉化水蜜桃 奉化区长助力高端农货走向全国

7月6日，宁波市奉化区委副书记、区长胡永光化身奉化好货推荐官，为全国网友带来了奉化水蜜桃等奉化特色产品，并现场讲解水蜜桃的营养价值和口感特点，还讲解曲毫茶的历史，让拼多多用户既感甜蜜又享甘醇。

截至下午4点，超过52万拼多多网友在线观看区长带货直播，共销售2.3万余件奉化农特产品，带动水蜜桃销量同比增长超过500%。

“这次和奉化区政府的合作就是要把高品质的水果呈现给消费者，让原本只有本地人吃到的精品水蜜桃以更优惠的价格在上市季就成为其他地区消费者的选择”，拼多多新农业农村研究院常务副院长韩东原表示，拼多多要在正在到来的农货收获期充分发挥市场调节器的作用，满足消费者的多样化需求。

今年全区水蜜桃栽培面积5.3万亩，预计总产量4万吨左右，总产值为4.70亿元。胡永光区长走进直播间后，用一组数据作为直播的开场白，“奉化水蜜桃一直以来都是奉化乃至宁波最有特色和口碑的农产品之一，更是奉化的城市名片。”

政府牵头量身定制了等级标准和发货标准，对各种品级的水蜜桃分别进行统一包装，同时还优化整体物流体系，提升配送效率。目前，快递成本下降了30%左右，让奉化水蜜桃的价格也更有竞争优势。

通过农产品起家的拼多多，在对高品质农货的推广和补贴中也毫不手软。以此次奉化水蜜桃为例，拼多多直接将其纳入“百亿补贴”范围。

目前除极少数头部农业企业已建立起品牌外，消费者对于大多数农产品的判断依据还是很少，品牌化概念仍有待加强，拼多多新农业农村研究院常务副院长韩东原表示，“拼多多希望通过‘百亿补贴’来升级农业流通模式，将农货从产品变商品，从地理名称变商业品牌，进而孵化出一批品牌化的头部农产品，满足各个消费群体的多元化需求。”

目前全国的农产品正逐渐进入收获期，拼多多团队也在全国各大主产区寻找有竞争力的特色农货，争取从质量和数量上保证6.28亿消费者的多样化需求。韩东原表示，“拼多多一方面会重视消费扶贫和爱心助农，另一方面也注重优质农产品品牌打造，让各地特色农产品通过拼多多这个市场调节器，延伸销售半径，走向全国大市场。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)