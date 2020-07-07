电商热点：直播销售员成新工种 电商平台上线公益活动助力高考

人民网北京7月7日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：近年来，新业态、新职业不断出现，“直播带货”已成为一种流行的商业模式。虽然直播带货带来了大量的就业机会，但主播素质良莠不齐，平台监管问题亟待解决。近日人社部联合市场监管总局、国家统计局正式向社会发布9个新职业，在“互联网营销师”职业下增设“直播销售员”工种，电商主播有了正式的工种称谓，也将得到进一步的规范。2020年全国高考拉开帷幕，电商平台也都纷纷群策群力，发起各项公益活动，全力护航高考。

1. 三部门联合发布9个新职业 直播销售员成新工种

日前，人社部联合市场监管总局、国家统计局正式向社会发布“区块链工程技术人员”“城市管理网格员”“互联网营销师”等9个新职业。这是我国自《中华人民共和国职业分类大典（2015年版）》颁布以来发布的第三批新职业。此次还发布了“直播销售员”“互联网信息审核员”等5个工种。

2. 北大创业大讲堂暨人民网新电商云讲堂启幕

2020年7月7日-11日，“北大创业大讲堂暨人民网新电商云讲堂”启幕，依托北京大学创业训练营新青年创客云平台以及遍布全球的北京大学精英校友网络等方面的丰富资源，汲取人民网新电商研究院的行业前瞻性与顶级专家洞见，组成权威导师阵容及合作平台，培养优秀新电商人才，助力新电商新兴业态成长，推动区域经济发展。

3. 闪送上线高考配送服务

7月6日，闪送宣布将于7月7日-8日高考期间启动“爱心助考 蓝色护航”公益活动，在服务覆盖的222座城市，投入全部闪送员力量对参加高考的考生提供免费递送服务。期间，递送身份证准考证、代买高考用品、考试期间给考生送饭等一切与高考相关的事情，用户均可通过闪送进行下单求助。使用闪送完成订单后，凭借考生准考证与身份证合照，以及订单截图，在公众号后台回复“高考免单”，该笔闪送费用将于3-5个工作日退回原账户。

4. 腾讯加码直播电商 将于20日开启免费入驻通道

日前，腾讯直播团队在微信公众号上发布了《致腾讯直播商家及内容创作者的一封信》，并表示腾讯直播将于2020年7月20日起开启免费入驻通道，让更多企业和个人参与到直播电商中。自2020年7月20日0点起，用户下载腾讯直播APP，完成实名认证即可拥有直播权限和电商带货能力。

5. 厦门：包裹直接放快递柜 快递企业或被罚5000元

日前，市人大常委会第35次会议对《厦门经济特区邮政条例（草案）》进行二审。二审修改稿增加了强化保障快递行业发展和规范服务的规定。要求快递企业使用智能投递设施时，要征得收件人同意，收件人不同意的，应当按照服务合同约定的名称、地址投递。如果没有征得同意且不改正，罚款1000元-5000元。

6. 微信支付：超200家医院上线医疗电子票据服务

7月3日消息，截至目前，微信支付已联合21省市超200家医院上线微信医疗电子票据服务，其中北京、上海、广州、深圳、重庆、成都等一、二线城市医院达半数以上，深圳市中医院、深圳市儿童医院、深圳市第二人民医院、广州市中西医结合医院、上海市第十人民医院等三级甲等医院均已上线。

7. 抖音推出“企业号夏日团购节”活动

近日，抖音推出“企业号夏日团购节”活动，7月1日起至7月15日期间，企业用户可享有开通团购功能权益；在直播间上架团购商品，企业用户可获得官方流量扶持，并参与瓜分20万DOU+奖金池。此外，已认证的企业用户所设置的团购商品，还可以在抖音门店以及企业号主页进行展示。

8. 美团北京上线“已核酸检测”标签

7月3日，美团面向北京餐饮商家上线“已核酸检测”标签，消费者可在美团App和大众点评App美食频道页面直观看到商家的标签展示，了解商家防疫措施。美团相关负责人表示，美团在北京地区安心餐厅申请标准中增加核酸检测要求，通过审核的商户即可上线“已核酸检测”标签。目前，已有多家餐饮企业上线“已核酸检测”标签。

9. 麦当劳在快手举行72小时不间断直播活动

7月7日至9日，麦当劳与快手联合推出“麦当劳全天早餐日72小时满分叫醒直播”活动，麦当劳首次推出“全天早餐日”，全天不限时供应“拿满分麦满分”早餐，为每一位考生的高考之旅补足能量。此次特别活动中，麦当劳邀请了近30位快手达人，在快手直播间用不同形式的互动，为高考学子助力。

(责编：毕磊、夏晓伦)