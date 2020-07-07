人民网>>财经

零售数字化升级 购物中心“搬进”支付宝

2020年07月07日17:15  来源：人民网-财经频道
 

无感停车支付还能领消费券、支付宝买单就能成会员、线下直播线上购、线上购物线下取……这样的购物体验是杭州华润万象城的数字化服务的一角，并且正在遍及全国。

7月7日，华润置地旗下购物中心及自有顾客服务平台“一点万象”与支付宝共同宣布，将在零售数字化升级方面展开合作， “一点万象”平台正式上线支付宝小程序，把全国50余家万象城、万象汇商场服务“搬进”支付宝，为消费者提供从商场泊车，到离店售后的全流程线上线下融合购物体验。

据了解，目前，上海、杭州、南宁等6大城市的华润万象城、万象汇已经率先入驻支付宝数字生活平台，并同步上线了支付宝消费券活动。用户通过支付宝搜索“一点万象”，进入小程序，选择所在商场定位，即可体验到会员权益、商场服务、线上购物等一系列服务。

基于双方合作，除了小程序，华润置地旗下购物中心还将与支付宝在泊车、会员、直播等方面做数字化探索。华润置地商业华东大区副总经理潘先轶表示，未来新零售是全域数字化的融合、创新与增长，支付宝连接了业态多样的阿里巴巴服务生态，与万象城覆盖大众生活吃喝玩乐的综合定位相符，双方的数字化探索大有可为。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved