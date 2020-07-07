零售数字化升级 购物中心“搬进”支付宝

无感停车支付还能领消费券、支付宝买单就能成会员、线下直播线上购、线上购物线下取……这样的购物体验是杭州华润万象城的数字化服务的一角，并且正在遍及全国。

7月7日，华润置地旗下购物中心及自有顾客服务平台“一点万象”与支付宝共同宣布，将在零售数字化升级方面展开合作， “一点万象”平台正式上线支付宝小程序，把全国50余家万象城、万象汇商场服务“搬进”支付宝，为消费者提供从商场泊车，到离店售后的全流程线上线下融合购物体验。

据了解，目前，上海、杭州、南宁等6大城市的华润万象城、万象汇已经率先入驻支付宝数字生活平台，并同步上线了支付宝消费券活动。用户通过支付宝搜索“一点万象”，进入小程序，选择所在商场定位，即可体验到会员权益、商场服务、线上购物等一系列服务。

基于双方合作，除了小程序，华润置地旗下购物中心还将与支付宝在泊车、会员、直播等方面做数字化探索。华润置地商业华东大区副总经理潘先轶表示，未来新零售是全域数字化的融合、创新与增长，支付宝连接了业态多样的阿里巴巴服务生态，与万象城覆盖大众生活吃喝玩乐的综合定位相符，双方的数字化探索大有可为。（牛广文）

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