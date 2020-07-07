张家口坝上冷凉果蔬产业区打造番茄品牌

好番茄“八度甜”是塞外明珠-张家口的番茄品种，种植园区位于坝上北纬四十一度番茄黄金产区。张家口文化旅游投资集团下属兴农科技公司相关负责人介绍，通过建设塞外明珠优质农产品标准示范基地，积极开展有益探索，目前可以说已经取得了一定效果。

上述负责人介绍了其发展模式存在以下特点：

第一，有专业化、产业化、规模化的发展方向。集生产、加工、分拣、包装、仓储、物流、销售为一体，实现订单生产、标准化种植、精细化分级、品牌化销售和冷链配送。

第二，集约化、科技化、现代化的种植技术。园区引进了自动化水肥一体化设备，对番茄生产种植的环境温度、湿度、光照等数据采集。特别是新型农资可溶性有机肥的使用，还可提升番茄品质，增加效益。

第三，统一化、组织化、品牌化的管理体制和运营机制。合作模式采用“公司+合作社+农户”的合作发展模式。公司负责订单式生产，通过控制生产成本、提高生产效率、提升附加值、品牌化管理。

据了解，为了带领更多周边农民发展番茄产业，文旅投集团打造现代农业全产业链服务平台，投入人力、物力进行产品研发、种苗繁育、种植基地技术推广与应用、冷链物流、番茄加工和深加工，采用产业扶贫和农民自愿“流转土地+公租大棚+企地共建”运作的方式，将贫困户劳动力转化为番茄产业工人，用工累计6000人次，共计发放务工薪金176万元，实现带动47户农民脱贫致富。

“我们计划用三年时间，发展种植面积1万亩，从而实现番茄产业的规模化、集群化种植和订单式生产，使番茄年产量达到3000万公斤。在做优做强企业的同时，更好地推动当地实现产业兴旺和农民富裕的乡村振兴目标。 ”该负责人表示。（牛广文）

(责编：夏晓伦、毕磊)