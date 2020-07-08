强化政策落地 激发发展活力（经济新方位·中小企业闯关记（12））

调查显示，超七成小微企业和个体工商户反映房租压力较大

小微企业和个体工商户采取不同自救措施。如，暂时关停线下门店并加强线上服务，扩大经营范围和市场规模增加营业收入，加快新产品新服务开发等

随着国内疫情防控形势持续稳定向好，各地积极稳妥推进复工复产。为进一步了解小微企业和个体工商户经营最新情况，国家政务服务平台与工信部、市场监管总局、税务总局、银保监会及中小企业协会，近日在人民网《领导留言板》平台推出问卷调查。

截至目前，有效反馈3661件。调查显示，受访小微企业主要集中在文化体育和娱乐业、工业和零售业，占比超30%；受访个体工商户主要集中在服装类和贸易类领域，占比超60%。总体看来，在各部门各级政府加大帮扶下，小微企业和个体工商户经营压力有所缓解，但负担仍然较重，主要集中在房租、人力成本方面。当前，生产经营面临哪些新问题？记者结合调查情况进行采访。

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主要问题

负担过重、需求不足，资金压力较大

调查显示，小微企业和个体工商户在经营资金方面遇到的问题较为突出。其中，反映房租压力大的超七成。难以及时偿还银行贷款等外部债务、员工工资和五险一金支出压力大、难以支付上下游欠款等问题也比较集中。

“整个社会的消费服务需求正在恢复，但公司目前还没有接到订单。”湖北武汉璐珅源商贸公司负责人吴云波在调查中吐露心声，没订单就没营收，但人员工资、房租等固定支出却不能少。这是不少调查对象的共同感受。调查样本中，仅有不足3%的人预计营业收入比上年同期增加或持平。

陕西延安宝塔区的一家酒店管理公司负责人在问卷中提到：“营业收入刚够员工工资和日常开支，其中水电费用每月就达5万元。”

此外，民进中央经济委员会副主任、中国中小企业协会特邀副会长周德文提醒，疫情带来的连锁反应开始显现，部分企业受“三角债”拖累，债务压力持续增加。

一位在西藏自主创业的网友近日反映：去年7月，自己给一企业汇去140余万元购车款项，企业收了款却至今未履行合同也未退款，回应称是受疫情影响资金周转不足。经过地方政府相关部门调查和协调后，该网友已拿回部分欠款，欠款企业也承诺全面复产后积极履行合同。

“应对疫情，企业和员工、企业之间、企业和政府部门应当共克时艰”，周德文建议，各级财政和银行金融机构要加大对小微企业和个体工商户的扶持力度，大企业也要承担社会责任，尽量偿还小微企业负债欠债，缓解其资金压力。

同时，一些行业受疫情影响比较明显。随着天气逐渐炎热，积压的农副产品及相关原材料和成品都须冷库保存，增加了水电费支出，使得食品运输零售行业负担进一步加重。而文化娱乐行业特别是电影院、KTV等室内娱乐场所，由于人员聚集程度较高，提供的是非刚性需求的消费服务，相关企业及人员的生存压力尤为突出。

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自救举措

创新升级、发力线上，多措并举求生存

面对困难，接受问卷调查的小微企业和个体工商户已经采取了不同的自救措施。其中，超过1000家小微企业和个体工商户采取了暂时关停线下门店及加强线上服务等方式；有的试图通过扩大经营范围和市场规模增加营业收入，挽救危机；还有的采取申请政府资金补助、加快新产品和新服务开发等方式。

个体工商户规模更小，负担更重，因此主要通过降低成本和灵活服务来努力自救。一位在福建经营小区门店的商户表示，门店附近人流量减少。该商户建立微信群，入驻各类线上平台，尽最大努力开拓客源，丰富产品和服务。

内蒙古海拉尔的一位餐饮经营者表示，作为小型餐饮店铺，从业人员都是流动打工者，抗风险能力更低。因此，采用全员降薪方法尽量保证所有员工的基本生活，同时，通过代购代售蔬菜、制作盒饭主食等服务尽量减轻库存损失和经营损失。

值得一提的是，一些企业选择创新升级，在转型中寻找新机遇。借助互联网等现代信息技术手段和平台，推进线上线下一体化的生产经营模式成为不少企业的选择。位于河北迁安高新技术开发区的中科康源（唐山）生物技术公司，在停产期间努力探索新的销售服务方式，成功留住客户。“我们建立了VIP群，一对一为客户提供线上技术服务，并通过线上会议对员工进行技术和管理培训，为公司发展积蓄后劲。”

还有的企业受影响较大，主动转型开拓新市场，加大创新研发力度以提升竞争力。浙江丽水市的福莱克铸造科技公司主营防爆电机和机械铸件。面对疫情，公司引进新的数控机床，对产品精加工，生产铸件产成品和各类模具成品，提高市场需求和利润水平。目前，新产品订单量已接至9月，占总订单量的比重提升20%，利润率可提升约8个百分点。

“危机中育新机，要积极修炼内功。”周德文分析，企业应减少不必要开支，保障现金流，及时清理、放弃无利可图或亏损领域，更有效地组合配置资源，同时积极布局未来，寻找新的增长点，抓住危机下的新机遇。对于个体工商户，专家建议有关部门出台更具针对性的保障扶持措施，进一步提高服务效率。

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亟待帮扶

房租减免、高效服务，扶持政策重在落实

复工复产以来，多地推出了房租减免优惠政策。然而，调查结果显示，超八成表示暂未享受到房租减免优惠政策。

很多小微企业和个体工商户表示，好政策还要靠相关部门及时落实落细。比如，位于广西柳州五星百货乐和城的一家小微企业在疫情期间无法复工，为保住员工仍坚持发放工资、购买保险，但店铺所属公司并未给出房租减免办法。该市国资委在了解实情后，督促有关公司按照政策要求进一步落实对五星百货乐和城减免租金的举措。

此外，调查中还有不少受访者建议，政府在公共管理和服务方面更多发挥能动作用。据统计，近2000家小微企业和个体工商户认为复工期间的公共管理和服务应简化办事流程；不少人建议建立诉求响应机制。

安徽合肥市的一家小微企业负责人黄先生建议简化门头报批等手续。他解释，疫情发生前装修门店，门头报批流程已持续1个月有余。“有关部门应做好实时监督指导，实行人性化管理和报批。”四川南充市的一位企业负责人建议，在行政服务大厅等设立小微企业成长窗口，给创业者免费提供办证注册等一条龙政务服务。

从调查中可看出，小微企业对已有优惠政策加强落实的呼声较高，对政府部门提升人性化服务及服务水平的需求也较为强烈。中国中小企业促进中心有关专家建议，要加强督查检查，发挥第三方机构作用，开展对金融、物流、能源价格等领域支持政策落实评估，推动惠企政策落到实处；持续开展对企业营商环境评估，推动各地不断完善法治建设。

着力降低企业整体负担后，减轻资金压力、增强配置资源能力，对企业恢复良好状态至关重要。周德文表示，上半年，一些银行允许的企业展期不足以让其恢复元气，银行可结合实际情况出台更加优惠的政策，如再展期1年，帮助企业补回损失。

同时，有关部门可采取更加普惠的降费政策，扩大优惠范围，进一步降低或延缓缴纳行政性收费。加大涉企公共服务力度，充分利用现代信息技术手段，帮助小微企业挖掘市场机会。发挥社会化服务机构作用，加强对小微企业数字化信息化赋能培训，创新线上线下结合的服务模式。

（曾文鹏、周心怡参与采写）

《 人民日报 》（ 2020年07月08日 02 版）

(责编：马昌、岳弘彬)