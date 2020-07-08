银保监会首次公开重大违法违规股东名单

本报北京7月7日电 （记者欧阳洁、屈信明）银保监会近日首次向社会公开银行保险机构的38名重大违法违规股东，包括杭州平章工具有限公司、浙江国恒实业有限公司、包头市北奔明科机电有限责任公司等。
银保监会有关负责人介绍，本次公布股东的违法违规行为包括：一是违规开展关联交易或谋取不当利益；二是编制或者提供虚假材料；三是关联股东持股超一定比例未经行政许可；四是入股资金来源不符合监管规定；五是单一股东持股超过监管比例限制；六是实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为。
此次公开旨在传递将进一步严格股东股权监管的信号。任何股东入股银行保险机构，必须端正入股动机，真心实意把银行保险机构搞好，不能利用股东地位谋取不当利益；必须严格依法依规参与公司治理，不能非法干预公司经营。
下一步，银保监会将完善公开方式，加大公开力度，建立公开重大违法违规股东的常态化机制。继续深入排查整治违法违规股东股权，加强股东行为约束和关联交易监管，切实完善银行保险机构公司治理结构。
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