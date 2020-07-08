第三届进博会第三场招商路演举办

本报上饶7月7日电 （记者王丹）7日上午，第三届中国国际进口博览会（以下简称进博会）第三场招商路演在江西上饶举办。本场招商路演主要面向技术装备展区和汽车展区的采购商。路演现场，有关负责人介绍了进博会基本情况、筹办工作进展、采购商报名路径等，并发布技术装备展区和汽车展区设置和重点展商展品信息。
国家会展中心（上海）总裁唐贵发表示，进博会当前筹办工作已由招展为主转向招商办展为主。进博会作为对外开放的重要平台，诚挚欢迎江西交易团和相关采购商积极参与，为江西发展注入“进博动力”。
江西省商务厅副厅长方向军表示，前两届进博会，江西累计组织2500余家采购单位、5000余人赴沪参会，签约金额达7.89亿美元。江西是革命老区，也是中部首个国家级内陆开放型经济试验区，将利用好进博会这一国家级平台，深化国际采购、投资促进、人文交流、开放合作对接。
本次路演线上线下同步开展，现场采购商、参展商、媒体代表等约150人参与，实时在线观看达70万人次。据了解，尽管受疫情影响，但进博会筹备工作并未放缓，各国企业报名踊跃。
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