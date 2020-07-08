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去年增加值突破十六万亿元

“三新”经济释放澎湃动力

本报记者  陆娅楠

2020年07月08日05:44  来源：人民网－人民日报
 

　　“妈妈的手术费准备得差不多了，日子也越来越好。”24岁的外卖骑手李松，是云南省昭通市镇雄县母享镇的国家建档立卡贫困户，自去年加入美团外卖配送队伍以来，“一个月有了好几千元的收入”。

　　李松的新岗位，依托于蓬勃发展的外卖产业。截至去年底，中国外卖消费者规模达到了4.6亿人，超过城镇常住人口的一半；餐饮外卖产业规模达到6536亿元，比2018年增长了39.3%，成为餐饮业消费增长的重要驱动。

　　红红火火的外卖业，只是中国“三新”经济的缩影。国家统计局7月7日公布，经核算，2019年我国“三新”经济增加值为161927亿元，相当于GDP的比重为16.3%，比上年提高0.2个百分点；按现价计算的增速为9.3%，比同期GDP现价增速高1.5个百分点。“三新”经济正释放澎湃动力。

　　“三新”经济是以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的经济活动的集合。新产业指应用新科技成果、新兴技术而形成一定规模的新型经济活动。新业态指顺应多元化、多样化、个性化的产品或服务需求，依托技术创新和应用，从现有产业和领域中衍生叠加出的新环节、新链条、新活动形态。新商业模式指为实现用户价值和企业持续盈利目标，对企业经营的各种内外要素进行整合和重组，形成高效并具有独特竞争力的商业运行模式。

　　分三次产业看，“三新”经济第一产业增加值为6685亿元，相当于GDP的比重为0.7%；“三新”经济第二产业增加值为70443亿元，相当于GDP比重为7.1%；“三新”经济第三产业增加值为84799亿元，相当于GDP比重为8.6%。

　　“三新”经济在发展壮大的同时，也加速传统产业转型升级，助推实体经济高质量发展。“行业里越来越多的中小企业借助找钢网来实现数字化转型。”找钢网高级副总裁宫颖欣表示，通过大数据、云计算等新技术，找钢网可以帮助平台上100多家主流钢厂和数十万家小微用户实时了解库存信息，促进供需间的精准对接。

　　“我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，新经济成为缓解经济下行压力、推动高质量发展的重要动力。”国家统计局局长宁吉喆称，在近年来我国新产业、新业态、新模式持续兴起的基础上，今年以来，消费数字化转型和产业数字化升级加快推进，信息消费、网络消费、平台消费、智能消费等新兴需求快速成长，以互联网经济为代表的新动能正显现出强劲生命力。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月08日 07 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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