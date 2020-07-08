轻工业延续恢复改善态势

中国轻工业联合会7日公布前5月我国轻工业经济运行数据：1—5月，轻工业累计实现营业收入6.83万亿元，实现利润4147.57亿元，行业营业收入利润率为6.07%，较前4个月提高0.23个百分点，高于全国工业1.07个百分点。
“受疫情影响，轻工业承压增长，经济运行总体延续了3月份以来恢复改善的势头，呈现出积极向好的变化。”中国轻工业联合会会长张崇和说。
前5月，反映轻工业运行的主要指标均呈企稳回升态势。
生产持续回升。1—5月，轻工行业工业增加值降幅比前4月收窄2个百分点，5月份主要轻工行业生产延续企稳回升态势。其中，自行车、食品、日化、塑料、轻工机械等行业增加值均为正增长，在国家统计局统计的92种轻工产品中，产量增长的品种为46个，增长面为50%。
利润明显改善。1—5月，轻工行业规模以上企业10.66万个，实现利润4147.57亿元，降幅较前4月收窄4.78个百分点。轻工行业中，农副食品、自行车、塑料制品、造纸行业利润增速较快，同比增长均超10%。
受疫情影响，我国发展面临风险挑战，轻工业为何能实现回升向好？
“一方面得益于消费市场持续改善，5月，8种轻工商品零售额同比增长，家电、家居行业零售增速由负转正，分别增长4.3%和3%。保障居民生活必需品类零售额继续较快增长，粮油食品、饮料类、日用品类零售额增速均超10%。”张崇和分析，另一方面，离不开不断完善的政策举措，通过支持线上展销会、推荐企业参加电商节等举措，助力企业扩大产品销售、拓展市场。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】