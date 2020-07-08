5月西藏外贸环比增两倍

本报拉萨7月7日电 （记者袁泉）记者从拉萨海关获悉：今年5月，西藏自治区外贸进出口总值1.34亿元，环比增长两倍。其中，出口0.96亿元，环比增长2.7倍；进口0.38亿元，环比增长1.1倍。
拉萨海关统筹抓好口岸疫情防控和促进外贸稳增长两项重点任务，及时出台措施助力外贸企业复工复产。今年3月以来，西藏参与进出口业务的企业数量逐月增加，5月参与数量环比增长20%。民营企业带动作用更加明显。5月，西藏民营企业进出口1.28亿元，占西藏外贸进出口的95.5%，较去年同期提升10.8个百分点。
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