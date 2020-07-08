人民网>>财经

据估算，当前我国车位缺口已升至8000万个左右

停车场建设需要再发力（深度观察）

本报记者  刘志强

2020年07月08日05:50  来源：人民网－人民日报
 

　　近年来，一些地方的停车难问题已初步缓解，但不少城市仍面临巨大的停车压力，据估算，全国车位缺口已达约8000万个。

　　加强停车场建设，不仅能满足百姓急需、改善城市运行秩序，也有利于提振汽车消费，为扩大消费、释放内需潜力提供重要抓手，有利于通过汽车产业带动其他行业回暖，有利于直接拉动有效投资，形成万亿元级规模的新市场。

　　从去年底召开的中央经济工作会议强调加强城市停车场建设，到今年《政府工作报告》提出“促进汽车消费，大力解决停车难问题”，停车场建设有望再发力。

　　

　　我国私家车增长有多快？

　　2003年，不足600万辆；2014年，超过1亿辆；2019年底，突破2亿辆，达到2.07亿辆！

　　转瞬驶入汽车社会，不少城市尚未准备周全，空间有限、车位紧缺，“停车难、停车乱”频频出现——路侧车位爆满，医院、商场、写字楼、住宅小区车位难求，商铺门前、背街小巷、高架桥下见缝插针，就连绿地、人行道、自行车道、消防通道、马路也常被挤占……停车难，苦了车主，扰了居民，乱了城市运行秩序，也抑制了汽车消费、内需释放。许多居民期待：停车场，加油建！

　　从去年底召开的中央经济工作会议强调加强城市停车场建设，到今年《政府工作报告》提出“促进汽车消费，大力解决停车难问题”，停车场建设有望再发力。加强停车场建设有何重要意义，还面临哪些问题，应当如何解决？近日，记者在北京、江苏、广东、重庆等地进行了调查采访。

　　有起色

　　小汽车“上楼”，胡同里不停车——越来越多城市重视停车问题，一些地方车位紧张初步缓解

　　“小汽车‘上楼’，胡同里不停车，宽敞清爽！”听说记者调查采访停车场建设问题，苏州胡同居民纷纷点赞。

　　苏州胡同，隶属北京市东城区建国门街道。过去20年，胡同里多了不少私家车，空间逼仄，交通拥堵，行走不便，喇叭声此起彼伏。2018年4月，胡同内一住房发生火灾，消防车只能在胡同口“干瞪眼”，最终接通多节消防水带才灭了火。“不解决不行了！”当年10月，政府部门开启停车治理。

　　先摸底。社区组织居民登记，剔除附近上班的、临时办事的，需要车位200多个。

　　再想辙。胡同口稍宽，可停119辆。不够的往上“摞”——利用胡同东西两块市政用地，新建钢结构立体停车楼，3层、87个车位。

　　2019年初，停车楼完工，违停悉数清理，车辆各归其位，百姓交口称赞。

　　调查中，记者发现了许多可喜变化：

　　在重庆市三峡广场商圈，某公司响应单位自建停车场号召，斥资1000多万元建起一座两层停车场，向外部开放。社会受益，单位也不亏：一个车位日均创利40元，96个车位一年回本百万元，盈利可期。

　　在江苏省徐州市，公共空间曾被养鸡、种菜、土厕、停车“瓜分殆尽”的邳州滨湖景苑拆迁安置小区迎来大“变脸”——绿化、健身、休闲、消防之外，余下8000多平方米划出460个车位，让车辆有序停放。

　　总体看，近年来越来越多城市重视停车问题，局部地区车位紧张有了初步缓解。这也受益于顶层设计的逐步完善——2015年8月，国家发改委等七部门出台《关于加强城市停车设施建设的指导意见》，向各方释放出强烈信号，也明确了思路、原则和具体方案；此后一两年，相关部门又分别从规划、建设、用地、收费、设备、执法等角度出台政策。“国家层面的政策框架基本成型，使各地有章可循，让停车场建设渐有起色。”中国城规院交通分院院长赵一新说。

　　待突围

　　车位缺口约8000万个，一些小区甚至上演“车位大战”——惠民生、促消费、稳投资，都需加强停车场建设

　　“都几点了？早没地儿了！”早上7点半，记者驱车赶到北京地铁安河桥北站“P+R”（换乘）停车场时，管理员使劲摆手、谢绝进入。

　　停下车、换地铁、一天两元，便利又便宜让“P+R”停车场甫一落地便备受青睐。可问题来了，像安河桥北站，周边4个“P+R”停车场、700多个车位远不够用，许多“迟到者”就违章停车。粗略一数，违停不下300辆。

　　如此场景，在我们身边并不鲜见——在重庆，早高峰已过，一家医院门口依然排起车辆长龙，平均等待时间超过半小时；在南京，某老旧小区空间小、车位少、没物业，天天上演“车位大战”，有居民担心，“想买车，可买了停哪儿呢？”

　　面对日益壮大的汽车“大军”，一些城市缺乏招架之力。背后原因并不复杂：历史欠账多、车位缺口大。

　　历史欠账，主要是配建车位缺口多年累积所致。2000年前，没有配建车位标准或极低；2000年—2015年，各地标准普遍提升至每户0.6—0.8个车位，但也无法满足需求……此前对小汽车猛增预判不足，导致不少居住区车位严重短缺。

　　我们还缺多少车位？按国际经验，车位规模与小汽车拥有量的理想比例在1.1—1.3之间，其中“1”为基本车位，余下为出行车位。2015年，国家发改委曾对我国的这一比例做过估算：大城市约为0.8，中小城市约为0.5，车位总缺口逾5000万个。“过去5年，私家车数量翻了一番，停车场建设节奏却相对落后。”国家发改委城市交通中心主任程世东作出判断：当前缺口已升至8000万个左右。

　　调查中，不少专家表示，在当前疫情对全球经济造成冲击、我国经济下行压力加大的背景下，加强停车场建设显得越发紧迫而重要。

　　——有利于为汽车消费改善环境、打破瓶颈，进而激活巨大的内需潜力。

　　对冲经济下行压力，扩大消费是重要一环。“汽车这一传统大宗消费可以也应当成为扩大消费、释放内需潜力的重要抓手。”全国乘用车联合会秘书长崔东树分析，汽车消费在我国社会消费品零售总额中的比例长年保持在1/10左右，“更可贵的是它前景广阔——如今，彩电、洗衣机、电冰箱等电器的家庭普及率超过95%，城镇人均住房建筑面积也接近40平方米，未来这些大件消费均以改善升级型为主，而我国千人汽车保有量只有180多辆，与发达国家500—800辆的水平相比仍有差距，2/3家庭还没有私家车，增长空间可观。”

　　“各地各部门出台了一些措施稳定和扩大汽车消费，但停车难却抑制了部分居民的购车意愿，也让一些城市在放开限购、鼓励新车消费上不敢放开手脚。”在崔东树看来，要提振汽车消费，就必须加强停车场建设，打破停车难这一车辆使用环节的突出瓶颈。

　　——有利于通过汽车产业“龙头”带动其他行业回暖，助力做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

　　汽车产业就业人数多、产业链条长、税收贡献大，是国民经济重要支柱产业。去年，我国汽车行业相关税收占税收总额、相关从业人数占城镇就业总人数的比例均在10%左右。“汽车产业‘龙头’起来了，既能带动机械制造、钢铁冶金、橡胶、玻璃、纺织等上中游行业回暖，也能撬动销售、维修、金融、汽车美容等服务业恢复发展。”崔东树说。

　　——有利于直接拉动有效投资，形成万亿元级规模新市场。

　　“越是形势复杂，越要发挥投资的关键作用。停车场建设正是精准有效、规模可观的交通基础设施投资。”程世东算了笔账：填补8000万个车位缺口，路侧停车、共享停车和小区内简单增加车位等只能解决少量，大部分需要新建，“即使大多数采用单价较低、3万元左右的机械式停车库，直接投资也可达上万亿元甚至几万亿元。”

　　谁来建

　　一些企业收回成本需30多年，一些企业10年才有微利——应坚持市场运作，优化发展环境，发挥企业力量

　　停车场，谁来建？“车位类似商品房，个人自用、排他性强，单靠政府部门很难满足需求，应当坚持市场运作、发挥企业力量。”中国城市公共交通协会副理事长刘举说。

　　企业积极性如何？调查中记者发现，近年来虽有许多国企涉足停车场建设，一些社会资本却在观望，即便投资停车产业，也多为智慧停车、服务管理等，对建设环节热情不太高。一句话，产业化不甚理想。

　　问题出在哪里呢？记者请企业来说说——

　　徐州彭园景区一处公共停车场负责人陈晓锋亮出家底：地下车库前期投入大，410个车位、成本约1亿元；紧邻景区、医院，车位周转率较高，但因当地收费较低，5元/2小时，年纯收入也就不到300万元。“不算利息，静态收回建设成本需30多年，许多中小企业恐怕‘受不了’。”

　　京能智慧公司总工程师翟凯鸿也拿出苏州胡同停车楼的“明细”：总投资，车位、施工、画线、道闸、指路牌等，约580万元；收入，第一年150万元，往后逐年看涨，第十年有望达320万元；支出，电费、维护费、工资、财务费用等，每年140万—175万元，“到第十年合同期满，能还完贷款、收回投资，利润100万元出头，不多吧？”

　　不难看出，利润低、成本高、盈利周期长是影响企业投资积极性的主要因素。解决这一问题，关键要从投融资、执法、价格等方面入手，进一步打造市场化法治化的发展环境。

　　——创新投融资模式，让投资“转得好”。

　　“我们在福建、江西等地的停车场项目，均与政府部门合作共建。政府部门提供资源，由项目公司统一规划、建设、运营。”江苏五洋停车产业集团公司董事刘龙保说。

　　市场成长初期，离不开政府部门引导——实践中，有的城市采取“整体打包”、由其他盈利较好项目反哺投资者，有的通过税费减免、定向补贴等为企业“减负”，也有不少城市在投融资模式上与企业“抱团”。

　　“科学的投融资模式会让政府部门和企业实现双赢。”中铁建旗下阿达驻车公司党委书记庞博向记者介绍了两类主要模式：一种是PPP（政府和社会资本合作）模式，政府部门出地、企业出钱、风险利益共担，“比如我们在西安投资建设19个停车场，土地划拨使用，回报是车位特许经营权及建设补贴”；另一种是BOT（建设—运营—移交）模式，“我们在安徽黄山与当地城投公司组建项目公司、打造1万个停车位，政府部门将路侧收费运营权授予项目公司，30年经营期满后我们退出，资产归当地政府部门。”

　　“打包”“抱团”外，项目也可自我“造血”。京能智慧最近在北京建设了一处停车楼，还没运营便敲定两笔大单：一层供汽车4S店作仓库，一层被充电桩企业认领。盈利渠道拓展了，回本周期有望缩短至8年。

　　“车位难以取得产权证明，单靠经营权很难在银行融资”“宁租不买、车位‘无主’，共享停车产业受阻。”不少受访者表示，期待相关产权政策能更加完善。“产权明晰是产业化的基础。”程世东认为，各地应尽快确定各类停车位的产权归属，“融资、交易更顺畅，产业才能活起来。”

　　——科学合理引导需求，让投资“回得快”。

　　“有配建标准，我们肯定会执行，可往往建了就亏。”调查中，中南置地苏北公司副总裁盛宇飞反映，在苏北地区建成一个住宅车位约需12万元，但只能卖到六七万元，“有几个楼盘，人都住满了，车位还有三成没出手。业主觉得停路边不花钱、挺方便，谁会买车位？”

　　需求起不来，投资就会慢下来。合法车位闲置，一定程度是因为低价乃至免费停车分流走了需求。刘举认为，要打破“违规占道停车——需求不振——收益低、建设慢——缺口扩大”的怪圈，就要加大执法力度、提高违停成本、收紧路内停车规模，进而稳定有效需求、吸引社会投资、促进良性循环。

　　引导需求，靠执法也靠价格。目前，除城市路内车位和政府部门投建的公共停车场外，社会资本全额投资停车场的价格已全面实行市场定价。“有些地方一点都不敢涨政府部门建设的停车场收费价格，‘市场价’也上不去；有些中小城市以为停车免费就是‘惠民’，市场就更发展不好。”不少企业表示，市场成熟后相关扶持可逐步退出，真正让价格合理反映成本。

　　怎么建

　　配建标准提高至每户1个到1.5个车位，立体停车使一个泊位最少只需1.3平方米——不少城市摸索出有效技术路径，确保不欠新账、还上旧账

　　停车场，怎么建？

　　“适度满足基本车位、从紧控制出行车位”“以配建停车设施为主、公共停车为辅、路内停车为补充”——《城市停车设施规划导则》指明了建设重点：路外、居住区、基本车位。近年来，不少城市已摸索出不少有效技术路径，解决了“怎么建”问题。

　　一方面，调高配建标准，确保“不欠新账”。

　　近年来，北京、上海等城市针对不同面积、类型的住房提高了车位配建标准，大致为每户1个到1.5个车位。“不符合配建标准，开发商拿不到批文，把关容易，执行较好。”中国城规院交通分院学委会主任赵杰认为，配建车位可与建筑物同步建设、融为一体，既便利住户又分布均匀，“坚持下去，可避免缺口增大。”

　　另一方面，瞄准老旧小区，逐步“还上旧账”。

　　空间杂乱局促、车位最为紧缺，各地上报的17万个老旧小区既是发力重点也是建设难点。

　　——挖掘潜力，用足现有资源。

　　在杭州，塘河新村社区通过拓宽道路、优化交通组织、占用少量绿化空间等措施，开发出470多个车位。有些内部道路改造前宽7米，若双侧停车，中间通道不足4米，达不到消防要求。改造后，两侧人行道各退后半米，道路拓宽至8米，就可双侧停车。“老旧小区空间宝贵，必须精打细算。”赵杰说，类似腾挪“妙招”还不少，如压缩单个车位尺寸、利用绿化砖铺设车位、拆除储物间等。

　　——放眼周边，协调车位共享。

　　“每月300元，停车不愁。步行几分钟就到家，挺方便。”靠着街道出面协调，北京市民张春林终于在家附近一处商场地库为爱车安了家。商场、医院、写字楼、政府机关、事业单位、国有企业……近年来，不少城市推动车位共享、错时停车，提高了周转效率，减轻了新建压力。

　　——立体停车、实现“上天入地”。

　　“立体停车在我国发展了30多年，技术已经十分成熟。除升降横移等类型的机械设备外，人车分离、自动存取的‘纯车库’也在推开。”江苏中泰停车公司董事长何于江介绍了立体车库的“威力”：“挖一个直径12米的圆井，可钻进地下56米，每井停放100辆汽车，每个泊位平均只需1.3平方米。”

　　“立体停车有利于解决地少车多的问题。”在赵杰看来，老旧小区空地再少也总有些“边角料”，“其他路走不通，‘上天入地’算是保底方案，道路、广场、绿地、学校操场等地下空间都可以充分利用起来。”

　　快推进

　　有的城市停车设施“落户”难，老旧小区建车位考验基层治理能力——建停车场，政府部门须出面“护航”

　　建设停车场，事权在地方。难题如何解？

　　“问题复杂、推进不易，政府部门必须出面‘护航’”“顶层设计有了，‘最后一公里’还有待疏通”……受访者的意见建议为城市管理者提供了重要参考。

　　——提高重视程度，敢于攻坚克难。

　　“有些地方认为，即便大力建设停车场，短期效果也不明显，加上收益率较低，因此不太舍得分配好地块。”何于江认为，这就需要政府部门从长远、大局出发，认清停车场建设的重要意义。

　　“相关部门要求各地做停车普查和规划，但目前一些地方尚未开展，土地分层出让政策、产权政策以及实施细则也未出台，应加紧推进。”程世东认为。

　　“一些地方将资金主要投向公共停车场，反而在居住停车位上投入不足，有些‘避重就轻’。”赵杰说。有企业坦言：“老旧小区涉及主体多、协调难度大，有的部门就会畏首畏尾。”

　　——提升审批效率，优化监管服务。

　　“建成一年多，一天也没用上，着急！”某城市一写字楼物业方负责人欧女士反映，公司去年在楼后自有用地建起一座立体停车设备，可一直被有关部门禁用。建成前，她就为拿到建设工程规划许可证奔波于城管、规划、交通等部门，所得回复都是“无此业务”。后经反映，终于拿到材料清单，可19项必备材料中有的很难提供，如年代久远的地质勘测资料、无法申报的建筑设计方案等，“给停车设备‘落户口’有点难！”

　　“建设停车场涉及规划、建设、交通、公安、环保等部门，审批复杂程度不亚于房地产开发。”程世东建议，各地应发布流程图、办事指南等让投资者一目了然，同时还要减少审批、简化流程，“比如对在自有用地设置停车设备可免于办理用地、环评、施工等许可手续。”

　　——注重精细管理，提升治理效能。

　　城市管理是门精细活，在老旧小区建设车位尤其考验基层治理能力。“比如新建停车楼，居民诉求各不相同：有的停车难，早就盼着建；有的不开车，嫌施工麻烦、设备遮光、产生噪音。可按有关法规，施工须征得多数业主同意。” 在程世东看来，取得“最大公约数”，要靠干部的耐心说服、机制的精心设计，“建好后，可拿出部分运营收入回馈、补偿业主，提高不同群体的积极性。”不少专家表示，老旧小区改造是今年的重点工作，各地应将停车场建设纳入其中，吸引社会资本、推动问题解决。

　　“建设停车场形势紧迫、任重道远。”调查中，大家都表示，只要真正将其摆在重要位置，实干巧干、久久为功，局面一定会逐步改观，寄托着百姓期待、关联着经济大局的汽车将与我们的城市相处得更加融洽。

　　（本报记者赵展慧、贺勇、姚雪青、刘新吾、洪秋婷参与采写）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月08日 18 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved