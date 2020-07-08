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多地完成网贷“清零”任务

网贷清退按下加速键

本报记者  刘  峣

2020年07月08日05:51  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　P2P网贷清退进入“攻坚阶段”。一段时间以来，多地宣布全部取缔对辖内网贷业务。随着整治不断深入，P2P网贷行业风险持续得到缓释。

　　

　　能退尽退，应关尽关

　　今年以来，全国各地均加快P2P网贷平台清退步伐。

　　6月24日，山东青岛公布了第一批13家自愿退出且声明网贷业务已结清的P2P网贷机构名单。两天后，新疆也公布了第四批次清退机构名单，目前新疆已累计清退27家P2P网贷机构。

　　能退尽退，应关尽关，是此轮互联网金融风险专项整治的主方向。互金整治领导小组和网贷整治领导小组此前明确，要争取2020年基本完成互联网金融和网贷风险专项整治的主要目标任务。

　　数据显示，专项整治以来，全国累计有5000多家P2P网贷机构退出。截至今年一季度末，全国实际在运营的P2P网贷机构139家，较2019年初下降86%；借贷余额下降75%；出借人数下降80%；借款人数下降62%。机构数量、借贷规模及参与人数连续21个月下降。

　　与此同时，多地已完成“清零”任务。

　　近日，湖北发布公告称，全省纳入专项整治的147家法人网贷机构，没有一家完全合规并通过验收，截至目前已全部停业；安徽省地方金融局表示，全省94家P2P网络借贷机构全部停业退出，存量风险有序化解；截至6月18日，江苏省216家法人P2P网贷机构全部终止新增业务，实现了行业性的全面退出。

　　据统计，截至目前，湖南、山东、重庆、河南、云南、四川、河北、甘肃、山西、内蒙古、陕西、吉林、黑龙江、江西、湖北、安徽等省份已宣布全部取缔对辖内网贷业务，其余各地网贷机构也在陆续退出中。

　　化解平台风险仍有挑战

　　专家表示，作为互联网金融风险专项整治工作的一项重要安排，P2P网贷平台退出是防范网络借贷平台风险的重要方式。通过良性退出能够降低网络借贷整体风险，也有利于保护投资者利益。

　　2018年以来，一度迅猛发展的P2P网贷平台相继“爆雷”，大批投资者深陷非法集资陷阱，多家P2P网贷平台因非法集资与自设资金池被立案侦查。

　　今年6月，北京海淀公安分局官方微博发布通报表示，对安投融（北京）网络科技有限公司（爱投资）涉嫌非法吸收公众存款案开展查处，对公司首席执行官王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施，对实际控制人赵某霞上网追逃。此外，警方已对涉案资产开展查封冻结，并全力追赃挽损。

　　随着互联网金融和网贷风险专项整治工作不断深入，网络借贷等互联网金融领域风险持续收敛。但与此同时，化解网贷平台的风险还有不少挑战。其中，停业机构处置任务仍然艰巨。数据显示，截至2019年11月初，能明确查到完成兑付后真正良性退出平台有180家，仅占全部停业、转型及问题平台数量的2%。经停业的网贷机构存量风险仍处高位，“退而不清”“退而难清”问题突出，风险化解可能需要较长时间。

　　专家表示，当前P2P案件群体性纠纷和系列案件较多，由于“嵌套结构”层出不穷，电子证据认证困难，本金、利息、中介费用以及其他费用边界模糊，加上“套路贷”、虚假诉讼等情况存在，使得查明案件事实、适用法律规范的难度加大。

　　整治网贷 “老赖”，防止机构“跑路”

　　随着P2P网贷清退进入“收官期”，投资人的权益保证成为关键问题。一些平台经营面临困难，兑付难度加大，更有部分借款主体发现平台即将“爆雷”或“倒闭”，趁势打起“逃废债”的算盘，损害出借人权益。

　　对此，有业内人士呼吁，应推动网贷平台接入央行征信系统，以更好保护投资人利益。

　　事实上，从去年开始，中国已开始加强P2P网贷领域征信体系建设。不论是在营的还是已退出经营的P2P网贷机构，均需全面接入征信系统，网贷领域失信人或将面临提高贷款利率、限制提供贷款等惩戒措施。

　　截至5月22日，百行征信有限公司拓展的金融机构达1710家，签约信贷数据共享机构近1000家，已有20余家网贷机构对外宣布正式接入央行征信系统。此外，多批网络借贷平台借款人恶意逃废债信息以及出险网贷机构“跑路”高管人员名单，已被纳入央行征信系统和百行征信系统。

　　各地相继出台多项措施整治网贷“老赖”，防止机构“跑路”。其中，深圳建立了网贷“老赖”的三级公示制度，被纳入网贷“老赖”的机构名单将报送至人民银行征信中心，由其审查后纳入征信系统。此举有利于互联网金融从源头上把控风险，让“老赖”无法钻空子。

　　中国政法大学互联网金融法律研究院院长李爱君认为，多头借贷和恶意逃废债是困扰P2P网贷行业发展的突出问题。网贷平台接入央行征信系统对借款人有威慑和惩戒作用，会提高其偿债意愿，可以降低网贷机构的风控成本和运营成本，保护出借人权益。

(责编：岳弘彬)
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