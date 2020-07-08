国家外汇管理局：截至6月末外储规模升至31123亿美元

本报北京7月7日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局7日公布的数据显示，截至2020年6月末，中国外汇储备规模为31123亿美元，较5月末上升106亿美元，升幅0.3%。
谈及6月外汇储备规模变动的原因，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，受新冠肺炎疫情仍在全球流行、主要国家货币及财政刺激政策等因素影响，国际金融市场上美元指数小幅下跌，主要国家资产价格有所上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。
王春英指出，当前，境外疫情和世界经济形势严峻复杂，国际金融市场波动加大。中国在统筹疫情防控和复工复产方面取得重大阶段性成果，各类经济指标出现边际改善，经济形势正逐步向好的方向转变。往前看，中国将坚定不移深化改革、扩大开放，经济增长保持韧性，长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。
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