国家统计局：2019年"三新"经济增加值为161927亿元 相当于GDP的比重为16.3%

原标题：16.3%！“三新”经济占比创新高

北京商报讯（记者 陶凤 刘瀚琳）新经济增加值占比再创新高。7月7日，国家统计局发布消息称，经核算，2019年我国“三新”经济增加值为161927亿元，相当于GDP的比重为16.3%，比上年提高0.2个百分点；按现价计算的增速为9.3%，比同期GDP现价增速高1.5个百分点。截至目前，“三新”经济增加值在国内GDP中的占比已连续三年走高。

据介绍，“三新”经济是新产业、新业态、新商业模式的简称，是经济中新产业、新业态、新商业模式生产活动的集合。其增加值是指一个国家（或地区）所有常住单位一定时期内进行“三新”经济生产活动的最终成果。梳理国家统计局数据发现，随着我国新经济模式不断推进，国内“三新”经济占GDP比重已从2017年的15.7%增至2019年的16.3%。相较2018年同期数据，去年除在第一产业持平外，二、三产业占比分别扩大0.2个和0.1个百分点。

“随着居民收入水平不断增长，需求结构已发生较大变化，新产业更能满足人们日益增长的物质文化需求；国家对‘三新’产业的政策扶持力度明显加大。例如，今年4月末，国内高技术制造业中长期贷款同比增长39.9%，高出同期金融机构各项贷款增速约27个百分点；同时，科技进步与商业模式创新带动传统产业转型，也是重要原因之一。例如，‘互联网+农业’正全面打造农业新模式，大数据与传统产业结合造就了共享经济、智慧物流等新兴产业。”财信研究院副院长伍超明对北京商报记者表示。

近年来，我国经济进入新旧动能“换锚期”，供需两端“三新”趋势异军突起。此前公布的2019年国民经济和社会发展统计公报显示，我国GDP已逼近100万亿元大关，对世界经济增长贡献率约达30%。“2019年我国产业发展水平继续提升，新产业新模式新产品快速发展，成为推动经济增长、结构调整的新动力。线上线下两翼齐飞，网络新势力加速形成。”国家统计局副局长盛来运撰文指出。

今年前5月，新冠肺炎疫情对国民经济冲击较为显著，重压之下，新经济复苏动力更强。从数据端看，高技术产业生产和投资显著改善，超出市场预期。以对经济贡献比重较大的消费端为例，尽管前5月全国社会消费品零售总额同比增速尚未转正，但新型消费加速增长，1-5月，全国实物商品网上零售额同比增长11.5%。市场需求带动下，投资端也同步提振。日前公布的数据显示，今年前5月，高技术产业投资也由负转正，同比增长1.9%。

伍超明说，新经济较快增长很大程度缘于国内积极财政政策在扩大有效投资的过程中，重点支持“两新一重”建设，既实现了短期“稳增长”目标，又兼顾了中长期“调结构”目标。同时，今年以来国内资本市场改革明显提速，创业板试点注册制改革、银行大幅增加制造业中长期贷款等政策，均为新经济发展提供了强有力的金融支持。未来，预计在金融改革提速与财政加力提效的双轮驱动下，国内新旧动能转换有望进入加速期。不过伍超明指出，当前要避免传统产业下滑过快带来的经济过快下降风险，其次，发展“三新”经济要真正落实到提高劳动生产率上，不能一味追求规模扩张。

(责编：李都也(实习生)、李栋)