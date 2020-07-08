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关联交易乱象丛生 银保监会上线专属系统护航

陈婷婷

2020年07月08日07:50  来源：北京商报
 

　　短短一周时间，监管部门就对银行保险业关联交易两次“喊话”，如今银保监会再出新政，建立专属信披系统。7月7日，北京商报记者独家获悉，银保监会开发了银行保险业关联交易系统（以下简称“系统”），定于7月10日上线试运行，进一步规范信息管理，加强风险监管评估。业内人士认为，专属系统的上线，是对之前出台的一系列监管政策的补充性落实，有助于监管机构从源头开始，及时、准确地掌握全面的信息，这将促进关联交易过程的全面公开透明，从而推动银行保险业的关联交易“阳光化”。

　　银保监会下发的《银行业保险业关联交易监管系统上线试运行的通知》（以下简称《通知》）显示，新系统由中保保险资产登记交易系统有限公司 （以下简称“中保登公司”）开发，有着关联方管理和关联交易综合管理两大主要作用。各银行保险机构用户将可以通过数据采集平台登录系统，按照监管要求录入相关数据，通过系统报送相关监管机构。

　　在关联方管理方面，系统支持银保机构在线报送并实时更新关联方档案；支持监管机构对报送的关联方档案进行数据审核及退回等管理。此外，系统对相关信息报送的及时性、完整性和准确性可以进行一定程度的校验，对存在的问题能够进行风险提示。

　　在关联交易的综合管理方面，系统支持银行保险机构在线报送关联交易报告，设置必填项及下拉菜单，自动核验报送内容的完整性、准确性。此外，系统支持监管机构对关联交易数据进行非现场监管，按不同维度进行统计汇总，设置阀值，对相关指标进行风险监测和预警。

　　中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠认为，在此之前，保险业协会建设的关联交易信息披露系统取得了很好的效果；而此次银保监会的改进，包括覆盖了银行业和保险业两大类机构。“关联方是主体、静态的，关联交易是行为、动态的，设计两个方面更便于对应监管规定。”他认为，本次关联交易系统的上线将提高信息的实时性，使得信息查询也更为便利，同时也加强了综合管理的功能。

　　《通知》显示，该系统的上线，将会按照关联交易相关机构的种类采取分批进行，第一批机构为银保监会直接监管的中资银行机构（包括各政策银行、大型银行、股份制银行等22家机构），拟定于7月10日上线；城商行、农商行、民营银行、保险公司等机构类型将视试运行开展情况分批上线，上线通知另行印发。

　　除了为关联交易信息披露“立规矩”外，北京商报记者从业内获悉，7月1日，银保监会决定开展银行保险机构股权（含资本不实、股东不实）和关联交易专项整治“回头看”工作（以下简称“回头看”），从制度建设和穿透识别、交易过程报告管理等方面，明确了关联交易监管排查的工作要点。

　　对此，某行业研究员解读称，“回头看”整治行动，可以有效遏制银行保险机构和各股东通过代持者的“白手套”进行资金挪用、吸存套利这一常见违规行为，使得公司股东之间形成相对“制衡”的关系，让各公司的股东结构更加合理。

　　“股权是公司治理的基础，而不当的关联交易能绕过股权和公司治理监管、资本监管等，掩盖多种问题和风险。股权和关联交易违规的收益高、形式多样且常具有隐蔽性，金融监管的政策和工具还在不断建设中，问题机构进行整改也需要时间。”因此，王向楠认为，“回头看”行动对于落实监管和促进合规常态化很重要。

　　多名业内人士透露，由于自去年开始保险资金投资领域开始放宽，加上今年初以来新冠疫情造成的经济下行，在高回报高收益的诱惑之下，许多机构铤而走险，在关联交易方面违规操作，导致关联交易业务乱象丛生，风险堪忧。

　　王向楠介绍称，关联交易问题在保险领域的表现包括虚增资本、隐藏实际控制人、规避投资监管制度、过度承担风险、直接转移财富和不当利益输送等。这些乱象带来的风险，包括让保险机构偏离服务消费者、公众和实体经济的发展方向；造成自身经营不稳定以及对外溢出风险；损害其他股东利益和行业声誉等。

　　对于“高收益、重危害”的关联交易违规行为，监管机构一直保持高压之态，频频重拳出击。7月4日，银保监会在官网首次公开“银行保险机构重大违法违规股东名单”，而监管部门列出的38家重大违法违规股东的违法违规事实中，违规开展关联交易或谋取不当利益；关联股东持股超一定比例未经行政许可便赫然在列。

　　而在6月底，银保监会亦发布《关于开展银行业保险业市场乱象整治“回头看”工作的通知》，从主体责任是否落实到位、实体经济是否真正受益、整改措施是否严实、有效违法违规是否明显遏制、合规机制是否健全管用五大方面对关联交易监管进行了全方位排查。

　　苏宁金融研究院高级研究员陈嘉宁认为，未来，为了尽快挤出财政风险，将整个金融系统的风险降低到可控范围内，监管趋严的态势将会持续下去。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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