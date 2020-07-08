全球股市狂欢 美股暗藏玄机

屡次在惊魂边缘里打滚的全球股市终于迎来了翻身的时刻，A股领衔之下，全球股市涨声一片，从亚太到美欧，“黑色星期一”秒变“狂欢星期一”。美股方面，科技股再次一飞冲天，强势推动大盘收涨。但别忘了，美联储大幅放水之下，美股乃至科技股泡沫的讨论已经越来越多，而全球也仍旧面临着疫情二次反弹的威胁，经济复苏的担忧并不多余，很明显，股市和经济已经出现背离。

全球股市飙升

A股的火爆似乎点燃了全球投资者的热情，在乐观情绪的带动之下，7月6日，全球主要股指全面大涨。其中，上证综指以5.71%的涨幅拔得头筹，A股也因此成了全球股市最抢眼的存在，总市值突破10万亿美元，两市成交额突破1.5万亿元，创五年新高。

而在A股的带动之下，亚太股市也多数上涨，其中韩国综指收涨1.65%，日经225指数涨1.83%，相比起来，澳大利亚股市则因为公共卫生形势出现恶化而逆市下跌。美股方面，大涨仍旧是主旋律。北京时间7月7日凌晨，美国三大股指全线收涨，道指收涨1.78%，标普500指数收涨1.59%，而纳指收涨2.21%，再度创下历史新高。

大型科技股依旧是美股上涨的动能所在。当天，苹果、亚马逊、微软和谷歌母公司Alphabet的股价都至少上涨了2%，亚马逊股价首次突破3000美元，奈飞股价也创下历史新高。

值得注意的是，受益于股价的上涨，Alphabet市值重回万亿美元之上，至此，美国四大科技巨头市值均超过万亿美元。而上一次出现此等情况还是在1月底，美国新冠肺炎疫情暴发之前。截至周一收盘，苹果市值达1.64万亿美元，微软市值为1.61万亿美元，亚马逊市值为1.52万亿美元，Alphabet市值1.02万亿美元。

美股大涨以外，欧洲三大股指6日也全线上涨。其中，德国DAX指数涨1.56%报12723.9点；英国富时100指数涨2.08%报6285.32点；法国CAC40指数涨1.49%报5081.51点。

全球股市仿佛摆脱了疫情带来的冲击，加速走向繁荣，但在股市忙着狂欢的时候，也总有些现实在提醒，现在可能还没到能够安稳享受的时候。毕竟全球疫情仍在蔓延，重灾区美国依旧看不到好转的迹象。

美国约翰霍普金斯大学新冠疫情统计数据显示，截至北京时间7月7日9时，全球逾53.6万人死亡，确诊病例超过1158万例。美国累计确诊293.4万例，染疫病故人数逾13万人。美国国家过敏与传染病研究院院长福奇指出，美国还深陷在第一波疫情中，尚未出现计划中的低病例数。

前海开源基金首席经济学家杨德龙也称，全球股市风险主要还是在于海外疫情没有得到有效控制，目前海外确诊病例仍旧加速上涨，甚至不排除出现疫情二次暴发的风险，而这一点也是海外经济最主要的担忧所在。

美股狂欢与警报

在全球股市之中，美股始终处于聚光灯下，不久前的几度熔断仿佛已经过了很久，现在更多人关注的依旧是美股的持续上扬。数据显示，在截至6月30日的二季度里，道指累计上涨17.77%，创下自1987年一季度以来的最佳季度表现；纳指累涨30.63%，创下1999年四季度以来最佳季度表现；标普500指数累涨19.95%，创下1998年四季度以来最佳季度表现。

“很多投资散户都把这视作‘一生一次’的、以低位进入市场的机会。”菲律宾股票交易公司AAAEquities主席Cabangon如此说道。CNBC也在5日的报道中提到，疫情期间，很多人趁着隔离在家学习新技能，并为盘活现金而进入股市，成了股市上涨的动力之一。而4月以来，全球股市也从全球金融危机以来的最大季度跌幅中反弹，势头本就一片大好，又进一步吸引了寻找投资机会的年轻人。市场和新散户互为增长动力，共同推高股价。

看起来形势一片大好，但越是狂欢，可能越蕴藏陷阱。当美股一片上涨的时候，花旗银行的策略师反而警告：“虽然我们认识到与美联储抗衡是一项吃力不讨好的任务，但各国央行已经推动了全球股市非常显著的反弹，当前水平下，我们不会追高。我们更愿意等待下一次跌势。”此外，资产管理巨头贝莱德也表示，美国股市从3月下旬低点开始的大规模上涨可能会放缓。因此，他们也将美国股票评级从“增持”降至“中性”。

这边分析师的警告一波接着一波，那边恐慌指数也开始拉响警报。行情数据显示，尽管标普500指数较3月低点上涨了40%，但有着“恐慌指数”之称的Cboe波动率指数VIX仍然保持在相比2月低点两倍左右的水平。正常情况下，当股市上涨时，VIX会下跌，因为交易员期望未来的波动减少，反之亦然。但现在的情况是，即便现在股市出现了反弹，但投资者很可能也并不坚定，换句话说，担忧情绪仍在。别忘了，当初美联储紧急降息，导致美股熔断时，最主要的因素就在于投资者的担忧情绪先一步爆发，最终美股崩盘。

中国社会科学院美国研究所经济研究室助理研究员杨水清称，近期全球股市的走势其实都与经济的走势出现了背离，美国经济虽然有所好转，但并不足以支撑股市上涨如此之多，而背离的原因主要还是美联储的上一波放水，以及对于下半年经济复苏的预期。此外，也与整个市场的资本存量有关，资本不可能闲置，总要找到合适的标的，而在全球资产配置中，欧洲相对来说债务风险较大，美股和中国股市就成了资本优先考虑的地方。

科技股泡沫又起？

美股的问题还不只在于担忧情绪的存在，从近期走势也不难看出，美股的大幅回升很大程度上要归因于大型科技公司在疫情当中受到的冲击较小，从而导致股价的走强。但这一点也让外界开始担心，科技股是否已经催生了泡沫？而一旦大型科技公司出现问题，科技股乃至美股的泡沫是否会就此破裂？

值得注意的是，对于大型科技公司，压力已经袭来。当地时间周一，美国众议院司法委员会表示，亚马逊、Facebook、Alphabet和苹果的首席执行官将于7月27日前往司法委员会反垄断小组委员会作证，反垄断小组委员会的成员很可能向亚马逊CEO贝佐斯、Facebook的扎克伯格、Alphabet的皮查伊和苹果CEO库克提出大量批评性问题。

听证情况尚不得而知，但在泡沫这个问题上，情况却已经开始清晰。杨德龙称，美股在3月已经出现大跌，随后美联储放水，催生美股泡沫再起，这次泡沫更大，导致科技股再创新高。从美股估值看 ，确实已经有了泡沫化的风险，如果美国经济后期受到疫情的冲击比较大，那么美股出现二次探底的可能性就比较大了。而且美国经济目前还谈不上反弹，只能说最坏的时候过去了，且恢复得很慢。

不过杨水清对于科技股的看法却相对乐观，她称，泡沫其实是一个相对概念，这些科技龙头企业盈利市场、盈利点其实没有发生根本性的变化，听证可能会对科技巨头造成一定影响，但政府也不可能打垮自己龙头企业的优势，对股市产生什么影响都还难说，但这其实是一个正常的跌宕起伏的过程，政策不好时形成利空，市场消化一段时间后就成多头，而经历过此前市场大起大落的投资者很可能也更容易接受科技股的股价下跌。

预警也好，泡沫也罢，从宏观环境来看，美股与美国经济可能都存在一定的隐忧。能够更为真实地反映疫情下经济情况的美国二季度GDP等数据尚未公布，即将到来的财报季也能从侧面反映出美国企业的生存状况，对于未来经济的乐观情绪究竟还能支撑美股飙升多久，还不好说。北京商报记者 杨月涵

(责编：李都也(实习生)、李栋)