商业楼宇宽带价格过高 莫把"提速降费"搞成"减速增费"

家庭宽带300兆带宽每年费用1千多元，写字楼的企业专线10兆带宽每年却要1万多元……近日，媒体调查发现，部分工业园区、商业楼宇的宽带价格居高不下，让不少企业用户苦恼不已。

说好的“提速降费”，谁在“卡脖子”，“中梗阻”又在哪？一个关键问题是，商业楼宇宽带业务存在“微区域垄断”——物业与一些二三级运营商暗中签订“排他协议”，宽带服务只此一家别无他选；而为了阻碍其他运营商进入，物业不惜巧立名目，入场费、弱电管井占用费、施工监管费等收起来没完。在“独家代理”模式中，物业分运营商“一杯羹”，运营商则将成本转嫁到用户身上，费用自然难降。竞争机制不健全，服务质量也就难有保障。

“提速降费”，关乎企业运行效率和成本支出。特别是今年以来，受疫情冲击，一些中小微企业的日子本就紧巴巴，这个时候岂能再往它们头上“压一根稻草”？更重要的是，在互联网生产环境下，通信不是简单的消费品，而是重要生产要素。随着企业将大量业务转到“云上”，宽带的基础作用正变得更加突出。从这个意义上讲，“提速降费”不仅是在纾难解困，更是在为企业发展培育新动能。打破垄断利益筑起的“减速增费”壁垒，势在必行。

事实上，早在两年前，工业和信息化部就曾专门发文，明令禁止商务楼宇“宽带垄断”。但很显然，监督和惩处还要切实跟上，才能形成威慑力。比如针对这一乱象，北京近期开展专项行动，行政约谈涉嫌违规企业近50家，行政处罚违规企业3家，罚款数百万元。不少中小微企业，纷纷为此点赞。而对于运营商来说，面对一些物业的“霸道”，也不可一味妥协或同流合污。除了主动向相关部门反映问题，也可以联合起来和园区、商业楼宇物业进行谈判。这一方面，国内不少城市都有成功案例可以借鉴。

通信行业躺着赚钱的日子早已结束，入局者众，运营商成了被选择的一方，谁家服务好、谁家资费低，用户自会用脚投票。这个时候，还想着搞什么“独家代理”，既落伍又不现实。如何放下对立心态，携手“做大蛋糕”，恐怕还需要更高的格局和眼光。

(责编：李都也(实习生)、李栋)