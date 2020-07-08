A股成交额再升至1.74万亿元 券商纷纷公告提示风险

本报讯（记者 孙杰）极度亢奋的A股昨天成交额进一步放大，全天刷出1.74万亿元，说明增量资金仍在不断进场。不过，随着股民情绪有所降温，个股行情出现分化。
当日沪指大幅震荡，券商、银行股高开低走，带动沪指早盘上涨超2%，并冲上3400点，创下近两年半新高，随后涨幅回落。深指和创业板指则出现上扬，分别创下近年来新高。截至当日收盘，沪指微涨0.37%，收于3345.34点；深指涨1.72%，收于13163.98点；创业板指大涨2.44%，收于2591.26点。
风风火火的券商板块，被视作行情发动机，在近日持续猛涨之后，暂时偃旗息鼓。板块内部也出现分化，截至收盘，除中泰证券、浙商证券、第一创业等继续涨停外，半数以上转跌，红塔证券、南京证券等8只个股跌幅更是超5%。由于近期收盘价涨幅偏离值累计均超过20%，7月6日晚，中信建投、浙商证券、中泰证券、太平洋、山西证券、国金证券和招商证券等，纷纷公告提示风险，提醒理性投资。
白酒股则重新受到资金追捧，尤其是两市“股王”贵州茅台一度暴涨超9%，差点让股民见证“茅台冲击涨停”的盛况，股价也突破1700元，最高达到1744.82元，继续刷出股价新高。在火热的股市里，贵州茅台几乎以每天涨100元的节奏在上攻。
昨天，两市个股上涨2141只，涨停139只，下跌个股达到1540只，较上一交易日的普涨行情明显分化。
从7月1日3000点，到7月7日盘中破3400点，短短5个交易日，沪指连闯5道整数关口。
昨天尽管指数出现震荡整理，但两市成交量却在持续放大。交易系统显示，开盘一小时，沪深两市成交额就突破8000亿元，较上一交易日同一时间放大1300亿元。至午盘，半日成交额就已达10888亿元。截至收盘，两市全天成交额达17399亿元，这一数字较上一交易日的1.56万亿元进一步放大。
资金来自何方？据东方财富数据显示，7月7日北向资金延续净流入约119亿元。融资客也在入场，自6月29日至7月6日，融资融券余额已实现6连增，6个交易日两融余额合计激增超过1000亿元，其中仅7月6日一天就激增389.62亿元。
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