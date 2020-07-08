绿色交通制度建设驶入“快车道” 助力交通强国建设

“人不负青山，青山定不负人。”绿水青山既是自然财富，又是经济财富。

发展绿色交通，不仅关系着交通运输高质量发展，还关系着全国生态环境大局。2019年9月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，将绿色发展作为交通强国建设的重要任务，明确提出要促进资源集约利用、强化节能减排和污染防治。

“十三五”以来，交通运输部发布了一系列指导性文件，努力把绿色发展理念融入交通运输发展的各方面和全过程，全力构建节能环保、生态集约的绿色交通运输体系。在此基础上，交通运输部还印发各细分方案，将绿色交通目标分解成一项项任务，扎实稳步推进。

随着交通运输绿色发展顶层设计的日益完善，绿色交通发展基础能力持续提升，绿色交通制度建设驶入“快车道”，一幅青山绿水、江山如画的生态文明建设美好图景，在神州大地铺展。

宜公则公 宜铁则铁 宜水则水

以“宜公则公、宜铁则铁、宜水则水”为目标，优化运输结构，是交通运输节能减排的“重头戏”。

2019年9月28日，绵延千里的浩吉铁路开通运营。浩吉铁路上运行的每列重载列车，可以替代320多辆载重30吨的货车，这将有力推进“公转铁”，促进运输结构调整、提升运输效率。

“十三五”以来，交通运输部支持集疏港铁路建设，进一步优化道路资源和交通运输资源的分配，督促指导各地推动大宗货物集疏港运输向铁路和水路转移，港口、园区“公转铁”初见成效，经济效益和环境保护水平稳步提升。

据统计，2018年至2019年，京津冀及周边地区共建成铁路专用线25条，全国铁路货物发送量累计完成84.14亿吨，同口径下较2017年累计增长约6.42亿吨；水路货运量累计完成144.99亿吨，累计增长约7.9亿吨；沿海港口大宗货物公路运输量累计减少约2.4亿吨。

“公转铁”“散改集”的多式联运体系，具有产业链条长、资源利用率高、综合效益好等特点，是加快现代综合交通运输体系建设、促进物流降本增效的重要突破口。

“十三五”以来，交通运输部推动发布《国内集装箱多式联运运单》等标准，开启我国多式联运发展的新征程。目前，交通运输部已联合国家发展改革委开展了3批共70个多式联运示范工程，指导21个省份制定了多式联运实施方案，支持安徽、江苏等地组织开展省级多式联运示范工程。

2019年，全国港口集装箱铁水联运量515.5万标箱，同比增长14.2%。春江水暖“船”先知。铁水联运与江海联运一起，进一步降低了长江经济带和沿海经济带的大宗货物物流成本。

车船清洁上岗 让天更蓝、云更白

今年4月，江苏苏州港太仓港区完成高压岸电连船供电；5月，南京港完成高压岸电连船供电。江水碧绿、空气清新，轰鸣声降、油烟不起……随着岸电应用普及，港口区域面貌一新。

运输装备的清洁绿色水平，直接影响着交通运输绿色发展水平。“十三五”以来，交通运输部积极推动绿色运输装备的制造推广，引导LNG船舶、电动船舶新建或改造，推广应用新能源和清洁能源汽车，支持高污染高耗能运输船舶提前淘汰。

与此同时，交通运输部深入实施《船舶大气污染物排放控制区实施方案》，指导各地海事管理机构开展控制区监管工作；制定《船舶大气污染物排放监督管理指南》，明确船舶燃油供给、使用，岸电及清洁能源使用的检查要求。

截至2019年年底，全国共建成港口岸电设施5400多套，覆盖泊位7000多个。据测算，2019年船舶共减排硫氧化物约44万吨、颗粒物约6万吨，相比2018年分别减少76%和72%。

在车辆方面，交通运输部着力推动柴油货车污染治理、加快公交车新能源化。2017年年底，全国公共汽电车中新能源清洁能源车辆占比超过50%，提前实现了原定2020年的目标。2019年年底，绿色能源车辆占城市公共汽电车的80.6%，运输装备持续提档升级更环保。

在港口、在城区，“柴油味”逐渐远去，安静、干净的车船让生产生活更舒心，也让天更蓝、云更白。

基础设施增绿 人与自然共生

城市绿道慢跑、水上栈道观鱼、闲看潮起潮落，正在走进越来越多人的生活之中。

“十三五”以来，交通运输部更加主动地考虑和实施生态修复措施，广泛应用新工艺、新材料、新技术，大力推进绿色公路、绿色航道建设，努力让人与自然和谐共生。

在青藏高原，绿色公路建设者创新提出草皮移植技术，实现了草皮巧搬家、施工无痕迹。在绿色公路建设与运营中，建设者们广泛应用装配式建设、表土收集利用、废旧材料再生循环利用、光导照明等技术，提高资源利用效率，降低对原有生态环境的影响。

穿山而过，在边坡铺设拱形骨架，撒播草籽、种植草木，营造植被层群落；经过湿地，收集雨水、连通水系、修复湿地，设置野生动物通道；深入沙漠，路侧设置防风沙袋，种上红柳等沙生植物。公路建设之时，建设者们也努力修复生态环境，践行着“山水林田湖草是生命共同体”的理念。

航道中铺设沉D形联锁软体排结构，岸上工程采取生态化钢丝网格、生态护坡砖等护岸结构，滩上工程则用生态固滩技术……生态航道建设技术，满足航道整治要求，实现了为水生物提供生存空间、重建滩上植被。

航道建设做生态加法，岸线整治做减法。“十三五”以来，交通运输部大力整顿码头岸线，依法拆除、整顿、提升不符合要求的码头。“小、散、乱”的码头格局成为历史，大型化的趋势进一步显现，码头作业效率大幅提升。

生态兴则文明兴、生态衰则文明衰。生态文明建设正在广泛而深刻地改变着我国经济社会发展面貌。未来，交通运输行业将继续秉承绿色理念，推进污染治理与生态保护，描绘美丽中国新画卷。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)