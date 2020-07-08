穆迪发布今明年宏观展望 全球经济复苏之路漫长而曲折

本报讯国际评级机构穆迪近日发布2020-2021年全球宏观展望，预计五十国集团（G20）经济体2020年经济整体萎缩4.6%，2021年增长5.2%。预计全球经济将从今年下半年开始缓慢恢复生机，但复苏之路漫长而曲折。

报告认为，2020年第二季度将成为全球经济至少自第二次世界大战以来最差的一个季度。穆迪预计经济将从下半年开始逐渐复苏，但最终结果将取决于政府能否在保护公众健康的同时重启经济。需求的反弹将决定企业和劳动力市场能否从冲击中获得恢复的能力。

“封锁措施对第二季度经济活动的影响将超出此前预期。”穆迪指出，近期数据反映出今年前两个季度经济受新冠肺炎疫情影响的程度。因此，他们下调了德国、法国、意大利、英国、加拿大、巴西、印度、印尼、沙特阿拉伯和阿根廷的2020年增长预测。

穆迪预计G20经济体2020年经济整体萎缩4.6%，2021年增长5.2%。其中，G20发达经济体2020年经济整体萎缩6.4%，2021年增长4.8%；G20新兴市场2020年经济整体萎缩1.6%，2021年增长5.9%。若不包含中国在内，G20新兴市场2020年经济将萎缩4.7%，2021年增长4.3%。

穆迪认为，政策支持规模和构成的差异将使各国复苏进程不一。政策支持的效果不仅取决于一揽子支持措施的规模，还取决于所提供支持的类型以及流动性措施的使用情况。对企业支出的直接支持及宽限措施旨在防止其永久关停，而注资和信贷担保等其他形式的措施为企业部分消除了规划方面的不确定性。

金融市场大多已复苏，但受到干扰的风险仍较高。如果暴发新一轮疫情难以控制，政府再度采取大范围关停措施，金融风险将加剧。此外，政策支持若不充分或提早解除将会带来金融稳定性风险。

穆迪还指出，新冠肺炎疫情危机扩大了美中两国已有的贸易和技术冲突。两国冲突的扩大使得中国和美国以及其他国家的企业面临高度不确定的经济和地缘政治环境。 （何芬兰）

(责编：李都也(实习生)、李栋)