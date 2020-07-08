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跨境贸易结算受青睐 人民币跨境使用持续增长

2020年07月08日08:01  来源：国际商报
 
原标题：人民币跨境使用持续增长

　　人民币跨境产品及服务的使用继续保持增长，人民币国际化取得长足发展。日前中国建设银行在“投资人民币资产研讨会”上发布的《2020人民币国际化报告--行稳致远坚韧前行》报告如是称。

　　由建设银行联合《亚洲银行家》对643家境内外企业和金融机构进行的调研显示：65%的受访境外企业、51%的受访境内企业以及67%的受访金融机构2019年在贸易结算中增加了人民币使用；50%的受访境外企业、26%的境内企业及67%的机构增加了人民币跨境直接投资的使用。

　　跨境贸易结算人民币受青睐

　　中国人民银行的数据显示，2019年人民币贸易结算占中国贸易总额的比例上升至19.15%，与2018年的16.8%相比实现稳步增长。从金额上看，人民币贸易结算总额由2018年5.11万亿元（7407亿美元）增加到2019年6.04万亿元（8755亿美元）。

　　调研显示，跨境贸易结算增幅最高，预计2020年这一趋势还将持续，78%的受访金融机构、59%的受访境内企业和51%的受访境外企业表示，将进一步增加在跨境贸易结算中人民币的使用。

　　在受访企业被问及人民币贸易结算在其全部贸易额中的占比时，33%的受访境内企业表示达到20%~ 40%，29%的受访境外企业使用人民币进行贸易结算的比例为10%~ 20%。整体看，境外企业使用人民币进行贸易结算的比例明显增加，受访企业中，使用超过10%的比例高达76%，比2018年提高了13%。展望2020年，31%的受访境外企业预计其总贸易额中约20%~40%将以人民币结算，略高于受访境内企业（27%)。

　　不同企业在贸易结算中使用人民币的原因不同。受访境内企业（29%)使用人民币主要是为了降低外汇风险，这一比例在2018年是32%，而受访境外企业（34%)使用人民币主要是为了获得供应商更优惠的价格，比2018年的28%提高了6个百分点。许多受访境内企业也通过使用人民币来降低成本，提高定价能力及从供应商获得更优惠的价格。境外企业在跨境贸易中使用人民币越来越积极。受访境外企业表示他们“仅在交易对手要求使用人民币”时才使用人民币的比例仅为9%，而去年和前年这一比例高达25%和47%。

　　跨境人民币投资显著增长

　　宏观数据显示，跨境人民币直接投资总量从2018年的2.66万亿元人民币（3867亿美元）稳步增长至2019年的2.78万亿元人民币（4029亿美元）。调研也显示，受访机构2019年人民币跨境投资显著增长。在受访金融机构中，67%的机构增加了人民币跨境直接投资的使用，这一比例在2018年仅为30%，而另有11%的机构则表示有所减少；“未使用”人民币进行跨境直接投资的比例从2018年的33%下降至今年的11%。

　　50%的受访境外企业和26%的境内企业增加了人民币跨境投资，而37%的境外企业和30%的境内企业2019年维持了现状。预计这一趋势还将继续，50%的受访境外企业、38%的受访境内企业以及78%的金融机构称2020年将增加跨境人民币投资。

　　境外离岸人民币融资趋增

　　在岸市场上，境外企业和个人持有境内人民币金融资产总规模持续增长，从2018年年底的5万亿元增加到2019年年底的6.41万亿元，其中股票持有规模增长最快，同比增长83%，其次是债券（32%）以及存款（14%）。

　　调研显示，44%的受访境外企业、36%的受访境内企业和44%的金融机构增加了境外人民币资产持有量。随着越来越多的受访境外企业（38%）和受境内企业（40%）表示，将在2020年增加境外人民币资产持有量；同时，有近半数的受访金融机构预计2020年会增加或维持目前的持有规模。

　　2019年，44%的受访境外企业增加了离岸人民币融资（包括贷款、应收账款融资和债券），34%表示与去年持平，去年增加和维持离岸人民币融资的受访境外企业占比分别为43%和28%；36%的受访境内企业和44%的受访金融机构增加了离岸人民币融资，29%的受访境内企业和11%受访金融机构表示与去年持平。报告预计2020年会保持这一基本趋势，54%的受访企业和22%的受访金融机构预计会增加离岸人民币融资，但部分受访境内企业（33%）预计会维持现状。

　　2019年，不同企业离岸人民币债券融资在融资总额中的占比呈现较大差异。值得注意的是，境外企业选择离岸人民币债券进行融资持续增加的趋势继续保持，72%的受访境外企业通过离岸人民币债券融资比例超过5%，比2018年大幅增加了11%；未使用离岸人民币债券融资的比例下降至3%，这一比例在去年为11%。

　　此外，调研称，40%的受访境外企业2019年离岸人民币存款规模有所增加。在受访金融机构中，44%表示离岸人民币存款规模有所增加，仅11%表示离岸人民币存款规模有所减少。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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