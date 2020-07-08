尼泊尔正式步入中等收入国家行列

据新华社消息根据世界银行本月初公布的数据，尼泊尔正式从低收入国家跃升为中等收入国家。

尼泊尔政府公布的数据显示，2019年，尼泊尔人均国民收入从2018年的960美元增加到1090美元，超过目前世行规定的中等偏下收入国家的最低门槛即1036美元。

不过，尼泊尔国内专家认为，受新冠疫情影响，2020年尼人均国民收入可能大幅下降。

世界银行以人均国民收入为标准，把国家分为四类：低收入国家、中等偏下收入国家、中等偏上收入国家和高收入国家。这一标准不是固定的，每年7月1日，世界银行会根据综合因素变动进行相应调整。

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