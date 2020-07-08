成交再破万亿 融资净买入单日新增创历史新高

7月7日（周二），A股跳空高开，沪指盘初便突破3400点，但随后券商、银行等前一日表现极为强势的板块快速下挫，导致市场出现一波跳水，随后沪指探底后震荡回升，创业板开始发力。截至收盘，上证指数小幅上涨0.37%，收报3345.34点，连涨6日；深证成指上涨1.72%，收报13163.98点；创业板指则上涨2.44%，收报2591.26点。两市成交金突破1.7万亿元，创出逾5年新高，这同时也是两市连续四个交易日成交额突破万亿大关。

当天，互联互通机制下的北上资金继续保持大幅净流入，全天净买入金额达到98.44亿元，其中沪股通净买入66.61亿元，深股通净买入31.83亿元。本月短短5个交易日来，北上资金净买入金额已经达到了538.05亿元。此外，7月7日北向资金合计成交金额达到1911.58亿元，继7月6日后再度创下沪港通开通以来历史新高。

(责编：李都也(实习生)、李栋)