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食品和非食品价格共振企稳

机构预测：6月CPI料小幅抬升 全年下行态势不改

2020年07月08日08:06  来源：经济参考报
 

　　国家统计局将于9日公布6月CPI数据。多家机构预测，由于6月食品和非食品价格共振企稳，CPI快速回落态势料按下暂停键，同比或小幅抬升。不过，由于“猪周期”已见顶回落，非食品端价格亦无显著上涨动力，下半年CPI总体下行趋势不变。

　　“今年3月至5月，CPI同比基本每个月回落1个百分点（从2月5.2%直线回落至5月的2.4%）。6月在食品项持续上行、非食品项环比有望持平季节性的影响下，暂时不再回落。预计6月CPI暂时持平于2.4%。”华创证券首席宏观分析师张瑜判断。

　　新时代证券首席经济学家潘向东指出，6月蔬菜与猪肉价格企稳回升，食品价格对CPI增速拖累出现明显减弱。此外，6月非食品价格基数偏低，油价上涨、旅游活动有所恢复提振非食品价格，预计CPI同比止跌企稳。

　　“食品和非食品共振企稳，6月CPI或小幅上行至2.6%左右。”东吴证券分析师陶川也指出，6月主要食品价格止跌，尤其是猪价同比结束了2月以来的持续快速回落，且带动相关肉类替代消费品价格涨幅回落放缓。南方大范围强降雨对鲜菜供给产生扰动，而鲜果在去年高基数影响下，同比降幅达到30%以上。非食品方面，5月以来国际油价企稳叠加国内需求缓慢修复，非食品也开始企稳。

　　展望后市，业内普遍认为，“猪周期”已见顶回落，下半年CPI下行趋势不改。

　　国盛宏观首席分析师熊园说，疫情局部反弹造成近期猪价仍存在上涨压力，但下半年大概率仍会迎来降价拐点。“截至今年一季度，能繁母猪存栏同比增速已经连续6个月恢复，按照领先生猪出栏和生猪价格10个月来推断，最快8月份将迎来猪肉价格下降的趋势性拐点。在疫情不会超预期恶化，近期猪流感不大幅暴发的情况下，下半年猪价易跌难涨。”

　　“去年四季度猪肉价格高企，导致今年四季度CPI同比有可能下行破1%。”浙商证券首席经济学家李超说。他还指出，今年气候有利于鲜菜和鲜果的生长、采摘、运输，主粮供应充足，食品端扰动较小。疫情同时冲击供需两端，但总体而言供给修复快于需求，非食品端价格亦无上行动力。

　　“我们预计6月CPI小幅抬升，但仍维持年内CPI逐季走低的观点，全年中枢约2.5%。”华泰证券研究所副所长张继强说。

　　他指出，食品方面，影响蔬菜、猪肉价格的因素均为短期扰动。针对北方局部地区蔬菜价格上涨，政府已迅速开展保供稳价工作，气候对菜价的扰动也不构成持续影响。根据母猪补栏对于生猪出栏的领先性，下半年猪肉供给有望逐步改善，猪肉价格仍有望在下半年回归下行走势。非食品方面，有效需求难以在年内扭转性改善，非食品物价难以逆转跌势。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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