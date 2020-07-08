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全球股市上涨 机构警示注意规避风险

2020年07月08日08:07  来源：经济参考报
 

　　近日，全球股市在对经济的憧憬中连日上涨。在股市的喜人涨势中，一些机构开始提醒投资者对股市前景保持谨慎，注意规避市场风险。

　　消息刺激股市普遍上涨

　　7月6日，全球股市出现一片涨声，美国纳斯达克指数刷新纪录高位，标普500指数从3月23日触及的纪录低位上涨逾40%，道琼斯指数、纳斯达克指数和标普指数分别上涨1.78%、2.21%和1.59%。在亚洲，7日股市继续上扬，欧洲股市方面，从个股来看，苹果、特斯拉、亚马逊、阿里巴巴、京东等股票都创下了历史新高。其中特斯拉的股票大涨逾13%，报1371.58美元，再创历史新高，市值达到2543亿美元。

　　从消息面上看，对中国经济复苏的预期提振乐观情绪。美国数据也表现良好，美国供应管理协会的数据显示，美国服务业出现了惊人的增长，6月ISM非制造业PMI升至57.1，大幅好于预期值50；美国6月就业岗位增幅也创下纪录。公司方面也有一些好消息，如特斯拉前一周的报告称，第二季度公司交付了90650辆电动汽车，远超市场预期，触发股价继续突破新高。

　　由于新冠肺炎疫情的暴发，2020年的股市跌宕起伏，表现惊心。在各国政府和央行纷纷出手后，暴跌的股市逐步转稳，投资者在期待经济复苏的情绪下买入股票，推动股市上涨。

　　美股经历了典型的暴跌暴涨。在三次触发熔断机制后，股市在政策支持下企稳并逐步走高。至6月30日，美国股市道琼斯指数已经从3月23日的低位上涨了39%。

　　在欧洲，德国DAX指数6月30日收盘比3月18日上涨了45.8%，法国CAC40指数6月30日比3月19日上涨了28%。

　　亚洲股市估值6月份也已经飙升至10年半高位。据路孚特的数据，MSCI亚太地区指数6月上涨了4.83%，超过MSCI全球指数3.03%的涨幅。截至6月底，该指数的12个月预期市盈率（P/E）为15.62，创下自2009年12月以来的新高。6月份印度、中国香港、菲律宾和中国台湾地区的基准股指均上涨超过6%。新西兰、印度和马来西亚股市的估值在该地区最高，12个月预期市盈率分别为30.7、19.3和17.4。在2020年6月30日至7月6日这短短5个交易日内，中国上证综指就由2961.52点上涨至3332.88点，涨幅达到12.5%。

　　与股票市场的火热形成鲜明对比的是，美国货币市场基金出现资金外流。根据投资公司协会的数据，美国货币市场基金的资产自5月份的峰值4.8万亿美元以来，已经缩水了近1400亿美元。反映出投资者在乐观情绪引领下对风险资产的偏好正在急速上升。

　　机构提醒注意规避风险

　　面对火热的股市，多家金融机构纷纷发声，提醒投资者谨慎入市，尤其是需注意不同地区风险，制定不同策略。值得注意的是，不少金融机构提到美国股市风险。

　　“亚洲似乎比美国更好地控制了病毒，也许是时候让他们的市场赶上来了。”Bleakley顾问集团首席投资策略师布克瓦说。

　　华尔街著名经济学家加里·希林（Gary Shilling）表示，美股可能会出现与大萧条时期类似的大幅暴跌。他认为，投资者最终会意识到，经济从新冠肺炎疫情衰退中恢复可能需要比预期更长的时间，因此明年股市可能会下跌30%-40%。他警告称，历史可能会重演，标普500指数可能会像20世纪30年代初那样再次暴跌。

　　花旗策略师认为，由于看涨和看跌的力量相互抵消，明年这个时候，全球股市与目前的位置将基本保持不变。基于新冠肺炎疫情风险和对过于乐观的盈利预测的担忧，股市有可能陷入僵局，不要追涨股市。

　　此外，花旗策略师在其季度全球股票报告中表示，他们不会在当前水平上追高股市，但更愿意等待下一次下跌。花旗仍增持美国和新兴市场股票，并在策略上保持防御倾向。

　　摩根大通策略师马泰卡（MislavMatejka）6日表示，2020年下半年，股票的风险回报率没有吸引力，股票的收益率可能会落后于债券和现金。

　　贝莱德则将美国股票评级从“增持”降至“中性”。他们认为，随着新增确诊病例以创纪录的速度增长，美国股市从3月下旬低点开始的大规模上涨可能会放缓。

　　经济深度衰退阴影仍存

　　从世界经济走势和国际大环境来看，也需要对股票市场的火热保持一定的清醒。分析人士认为，全球经济深度衰退的观点没有改变，疫情带来的改变将逐渐开始作用。

　　国际货币基金组织在其《全球金融稳定》报告中表示，金融市场的乐观情绪与全球经济的演变之间已经出现了脱节，这种脱节增加了风险资产价格再次修正的风险，许多股票和公司债券市场的估值似乎过高。

　　国际货币基金组织预计，2020年全球产出将萎缩4.9%，比4月份预测的萎缩3%更为严峻，因4月时使用的数据是在大范围商业封锁刚刚展开时获得的。预计2021年的复苏也将较弱，如果再次暴发新的重大疫情，可能会使当年经济增长缩减至0.5%。当地时间6月25日报道，国际货币基金组织发出警告称，如果新冠肺炎疫情传播范围再次扩大、封锁措施重新实施或贸易紧张局势再次激增，股票和其他风险资产的市场可能会遭受第二次暴跌。

　　世界银行也预计，2020年全球经济可能出现5.2%的负增长。

　　与此同时，全球新冠肺炎确诊病例数量持续上升，人们对世界经济复苏的担忧也有所增加。美国佛罗里达州、德克萨斯州、亚利桑那州和佐治亚州等20多个州，新冠肺炎住院治疗人数继续增加。确诊病例激增，特别是在放宽限制措施的州，使得经济重启的势头停止，并且很容易转化为看空情绪。

　　由于疫情冲击，不少国家加强了各种管控。在国际贸易领域，摩擦也未见消散。日本和韩国贸易争端远未出现平息现象。7月6日，欧盟和美国贸易摩擦又有加大迹象。当天，欧盟议员以压倒性多数支持一项提案，允许欧盟在贸易争端中更快地进行报复，目标直指美国征收的关税。在恶劣的外部环境下，世界经济复苏仍面临考验。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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