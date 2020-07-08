起底“荐股黑群”:41人的“荐股群” 40人是“托儿”

新华社上海7月7日电 题：倒卖信息、违法配资、网络诈骗……擦亮眼睛严防“荐股黑群”

新华社记者兰天鸣、桑彤

随着股市开始火热，微信、QQ等网络社交平台上的一些“荐股黑群”也开始活跃。群内有所谓“庄家”“大V”进行忽悠式荐股，侵害股民权益。

41人的“荐股群”，40人是“托儿”

“您好，有一个股票盈利群想邀请您加入。”“现在拉您进入的是VIP交易信息内部群。”

新华社记者发现，不法分子常以电话推荐、主动拉入等方式将部分股民诱入“荐股黑群”，再通过诈称自己或团队是“大V”“股神”操控股民牟利。

——夸大其词，蒙“入会费”“内部信息费”。记者在一个名为“谈股论金大家赢”的微信群中看到，有人反复发送“免费领取最低收益18%内幕股代码”文件；还有自称是助理和分析师的人持续发送据称是购买文件者个人账户不断赚钱的截图。

一名群里管事的人说，其团队“有内幕、够专业”“很安全”，记者只要缴纳3999元入会费，就能得到“牛股最佳买卖点位和建仓时机”内部信息，而实际上所谓“内幕股代码”不过是一些从网络上随便找来的公开资料。

——“十面埋伏”，骗“平台充值费”。“41人的荐股群，40人是‘托儿’，就我是‘韭菜’。”投资者顾某被上海嘉定警方告知，他差点被骗得血本无归。

顾某称，他被网上认识的“炒股大师”拉进了荐股群，“大师”强烈推荐顾某充值10万元，加入炒股“战斗营”赚大钱。

记者从警方了解到，顾某所在荐股群内，仅他一人是真实投资者。另外，“大师”推荐的炒股APP也被动了手脚，其显示市场信息会比真实市场滞后1至2分钟，这让“大师”的涨跌判断几乎百发百中。

——服务“庄家”，坑投资者接盘。6月19日，证监会发布风险警示称，有媒体报道个别股票交易中有“大V”为配合“庄家”出货进行忽悠式荐股，投资者接盘后股价暴跌损失惨重，需高度警惕。

开户半小时信息就泄露 有信息贩子藏身网络社交平台

不法分子通过“荐股黑群”除了诱骗操纵股民外，还有一个重大危险是违法出售股民的身份、财产、交易等重要信息。记者调查发现，在网络社交群组中存在一批不法卖家，批量出售股民重要信息。

“中国股民投资学校”QQ群中的一名卖家向记者表示，可大批出售股民姓名、电话、持股、资金等具体信息。

记者了解到，股民信息多是通过技术手段从一些知名证券金融公司的网络系统或交易软件中盗取，“股民开户半小时内，姓名、电话号码和所在券商公司名字就能拿到”“要多少人都能供应”。

有部分不法卖家出售“成群”股民，直接向荐股群引流；还有的甚至直接出售“荐股群”。一名卖家告诉记者，他直接供应成品荐股群，群内每名股民计价160元。

还有此类卖家向记者表示，可根据股民持仓情况、浏览股票记录、投资偏好等信息，为买家“定制”符合特定标准的股民资源包，这类股民群更便于买家“收割”。

记者还发现，部分网络社交群组中有人声称能提供场外配资等非法资金服务。据一名经营者发给记者的资料显示，其可配资3至10倍杠杆，交易模式为“T+1”, 建仓后即收取总金额0.58%的“建仓费”，每天再收总金额0.18%“递延费”。

警方提醒，此类非法交易风险巨大。有犯罪团伙专门以高额配资为“诱饵”对股民实施网络诈骗，目前全国多地均有股民受害。

根治“荐股黑群”要靠技术升级与监管合力

中国人民大学商法研究所所长刘俊海等多名专家认为，治理“荐股黑群”涉及网络安全、金融监管等多个方面，形成有效监管合力非常重要。

针对目前股民信息通过证券相关APP大量外泄的情况，北京盈科（杭州）律师事务所律师方超强建议，证监、网信、工信等主管部门应出台相应规范或技术标准，提高定期检查和测评频率，进一步提升此类APP信息安全防护能力。

对于“荐股黑群”和信息贩子多藏身网络社交平台这一问题，北京师范大学网络法治国际中心高级研究员臧雷指出，国家网信办相关规定明确要求互联平台运营者对违反法律法规和国家有关规定的互联网群组、账号信息等，有依法依约采取警示整改、暂停发布、关闭群组账号等处置措施，保存有关记录，并向有关主管部门报告的义务。平台运营者应充分利用现有技术手段，更积极主动地落实监测、报告和治理义务。

记者从上海证券交易所了解到，目前该所依托AI等新技术，开展运用机器学习技术开展投资者画像分析，使用知识图谱技术构建图形化的账户关联分析模型，应用文本挖掘技术实现“网络黑嘴”自动侦测等应用研发，致力于更早发现隐患，更好保护投资者利益。

证监会郑重提醒广大投资者，天下没有免费的午餐，请务必提高警惕，理性投资，以免上当受骗。对操纵市场、非法荐股等违法行为，证监会将保持高压打击态势。发现涉嫌犯罪的，及时移送公安机关立案查处，依法追究刑事责任。

(责编：李都也(实习生)、李栋)