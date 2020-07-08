财政部：第三次续发行一期抗疫特别国债 总额500亿元

人民网北京7月8日电 （任妍）日前，记者从财政部获悉，为筹集财政资金，统筹推进疫情防控和经济社会发展，财政部决定第三次续发行2020年抗疫特别国债（一期）（5年期），总额达500亿元。

具体有关事宜通知如下：

一、发行条件

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2020年6月19日开始计息；票面利率2.41%；按年付息，每年6月19日（节假日顺延，下同）支付利息，2025年6月19日偿还本金并支付最后一次利息。

（一）发行数量。竞争性招标面值总额500亿元，不进行甲类成员追加投标。

（二）日期安排。2020年7月14日招标，招标结束至7月15日进行分销，7月17日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

（三）竞争性招标时间。2020年7月14日上午10:35至11:35。

（四）发行手续费。承销面值的0.1%。

二、竞争性招标

（一）招标方式。采用修正的多重价格（即混合式）招标方式，标的为价格。

（二）标位限定。投标标位变动幅度为0.05元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为65个、25个和30个标位。

三、发行款缴纳

中标承销团成员于2020年7月15日前（含7月15日），将发行款缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。

收款人名称：中华人民共和国财政部

开户银行：国家金库总库

账号：270—207701—4

汇入行行号：011100099992

四、其他

除上述有关规定外，本期国债招标工作按《2020年记账式国债招标发行规则》执行。

(责编：任妍、孙阳)