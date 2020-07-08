人民网“六保”地方策系列报道之五：通堵点 去痛点 全产业链稳步运行

炎炎夏日，火伞高张。各地复工复产的快车驶入盛夏时节。

今年的政府工作报告指出，受全球疫情冲击，世界经济严重衰退，产业链供应链循环受阻。在此形势下，如何答好“保产业链供应链稳定”这道题？

抢抓时间窗口，化被动为主动，全国各地纷纷卯足劲打通产业链供应链堵点、痛点，夯实产业基础能力，搭建产业链协同创新平台，加快重点产业链填平补齐，稳定工业经济运行的基本面。

在江西一家工厂的生产线，操作员通过智能选料设备准备零部件。 李悭摄

“龙头”激活全产业链 夯实经济基础

自新冠肺炎疫情发生以来，江苏徐工供应、徐工智联（以下简称“徐工”）总经理蒋大为没有停止奔忙。

“当前，徐工国内供应商复工率达到100%。”蒋大为告诉记者，作为中国工程机械行业龙头的徐工，自年初到5月，累计带动近270家供应商复工复产。

这“战果”来之不易。

徐工有16%左右的国内集采供应商需采购进口零部件。受全球疫情影响，徐工及行业上下游企业首要面对的是复杂的国际物流现状，货物订舱难度加大。

遇上堵点怎么办？徐工选择主动出击。蒋大为介绍说，“我们联合供应商，通过专有资源和物流中转等方式寻求更多解决方案。比如，英国航班停飞，徐工供应链平台组织运力由卡车将货物陆运至荷兰阿姆斯特丹，再空运至国内。”

能进口的元器件物流问题缓解了，不能进口的又该怎么办？徐工及时指导部分国内供应商实施国产化替代进口、拓展采购渠道等，以保证货源，推动产业链企业持续稳定生产。

玉柴重机生产车间员工正在装配发动机。 温正华摄

“龙头”舞动起来，带动上下游配套企业复工复产达产，全面激活全产业链，夯实了产业基础能力，也夯实了经济基础。这样的生动故事，在全国各地不断上演。

受疫情影响，有着60余年历史的发动机制造企业广西玉柴集团，上游零部件到位滞后，公司欠产订单曾维持在5万台左右。

“玉柴发动机主要的零部件供应商有353家，分布在全国22个省区市。”玉柴集团投资部助理王志锋说出了复产“痛点”——只有保证每一个零部件都到位，企业满负荷生产才有保障。

找到“痛点”，解决“痛点”。作为产业链中游企业，玉柴不等不靠，制定了关联方复工联动计划，力保零部件供应到位。截至5月，玉柴实现了2200台的产能。

同为南方省份的福建全力支持产业龙头企业带动省内制造业企业进入其产业链或采购系统，贯通产业链条，并培育省级工业和信息化龙头企业400家以上。福建省发改委副主任许碧瑞表示，通过上下游、产供销、大中小企业整体配套、协同复工，企业活力不断显现。

正是有了各地政府强有力的政策支撑，才让更多的蒋大为、王志锋们安下心，放开胆，放手干。

“补链”“强链”“保链” 产业“提速换挡”

打通产业链供应链堵点、痛点，确保不断链，“补链”“强链”“保链”不可或缺。各地频放“大招”，企业积极探索，为一线生产带来源源不断的动力。

一汽大众成都分公司车间内，工人们紧张作业中。 郭莹摄

在四川，位于成都经开区（龙泉驿区） 的一汽大众成都分公司疫情期间累计损失产量近3.8万台，但复工近四个月以来，没有因为一个零部件的短缺影响生产，到今年年底，总产量有望达到45万台，实现既定目标。

对于很快实现复产达产，该公司整车制造部部长李志强道出了“秘诀”：得益于经开区的“补链”“强链”“保链”政策。

成都经开区（龙泉驿区） 作为国家新型工业化汽车产业示范基地，也是四川乃至西部汽车装备制造龙头，2019年汽车产量占据四川全省90%的份额。为了把损失补回来，让产业“提速换挡”，成都经开区统一领导，一是“补链”夯基础，积极培育本土零部件企业，优先协调保障本地零部件企业与管辖范围内一汽大众等10家重点整车企业同步复工，提升汽车产业本地配套率；二是积极“强链”增效益，着力引育一批有引领性、成长性、创造性的零部件企业，支撑汽车产业高端化发展；三是“保链”优环境，推动标准厂房、零部件产业园落地发展。

在福建，为了搭建产业链协同创新平台，对重点产业链填平补齐，当地推动包括中国福建化学工程科学与技术创新实验室在内的福建省4家省创新实验室，攻克“卡脖子”关键核心技术，推动高新技术产业化，助推产业“提速换挡”。

显影液的研发就是一个有益的探索。

显影液是电子信息产品的成品率、电性能及可靠性的核心所在。福州大学石油化工学院教授侯琳熙介绍说，“我们有95%以上的显影液依赖于进口。”

受疫情影响，国外企业显影液的供应受阻，让国内众多TFT液晶面板企业面临艰难时刻。

在这一关键节点上，在福建泉州的泉港区石油化工科教园区，侯琳熙教授领衔的团队和佑达环保企业的研发人员紧急开发“高浓度水基显影液项目”，仅半个多月就研发成功。

佑达环保总经理刘小勇介绍，目前项目已建成了1条生产能力达3000吨/年的显影液生产线，产品已供两家上市企业使用，每年仅一个工厂运用显影液的成本便能节省2000多万元。

“输血”“造血”“活血” 各地经济焕发生机

复工复产以来，中国制造快马加鞭抢机遇。政府千方百计“输血”，企业发力创新、挖掘市场尽快“造血”“活血”，双管齐下，各地经济重新焕发勃勃生机。

南南铝加工热轧制造中心操作室。 何冬清摄

4月，让广西南南铝加工有限公司总经理助理余凤智兴奋的是，公司接到了来自苹果手机几百吨、来自韩国近两千吨的高端产品订单。

有了订单，现金流却成问题。此时，“复工贷”为南南铝加工的经营发展注入一针强心剂。

有了资金，生产就有了保障。这一点，不仅余凤智体会深刻，江西和信发实业有限公司总经理戴红军也感同身受。

戴红军告诉记者，关键时刻，江西南昌县金融办送来的财园信贷通好举措，解决了公司1000万元的资金缺口，在4月，公司产能就恢复到去年同期水平。

在保产业链供应链稳定的进程中，政府“真金白银”的“输血”扶持政策来得及时，企业创新的脚步也没落下。

上汽大通南京工厂。 南京市江宁区委宣传部供图

经历突如其来的疫情冲击，“安全+健康”将成为出行新标配。位于江苏南京市江宁区的上汽大通南京工厂，持续进行一系列数字化变革，打造用户选车、购车、用车一条龙的智能平台，其推出的“无接触式售车”很快受到消费者青睐。

无独有偶。南京T3出行也积极创新，不仅进行安全升级，还联合合作伙伴推进建设5G+V2X示范应用基地，推动共享出行技术的飞跃和发展。

南京产业基础好、创新资源多，南京市工信局局长叶荣生表示，下一步，将鼓励优质企业围绕产业链关键环节和核心技术领域率先突破，在维护产业链供应链安全稳定上作出积极贡献。

复产复工出成效，百余辆“南昌造”豪华客车“驶向”中东。 时雨摄

创新增强了企业的“造血”功能，挖掘市场则提升了企业的“活血”动力。

近日，江西凯马百路佳客车有限公司内的52辆豪华客车从南昌经开区出发，发往中东市场，标志着今年以来江西省交付的首批500辆海外客车订单圆满收官。

作为中国客车大批量出口美国、澳大利亚的汽车企业，逆境中，百路佳客车求突破。

百路佳客车销售总监李晗介绍，在拓宽海外市场的同时，公司加大对国内市场的挖掘，有效应对疫情对海外订单带来的影响。

2020年已经过半，“只争朝夕，不负韶华”。在新的面对困难和挑战中，全国各地复工复产达产不断奏响强音，增强经济发展的韧劲和持续性，为我国经济整体平稳运行打下坚实的基础。（杨佳、刘阳、徐冬儿、唐嘉艺、孙阳、钟巧花、顾姝姝、林晓丽、彭远贺、郭莹、秦海峰）

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(责编：李栋、毕磊)