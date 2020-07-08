财政部:多边开发融资合作中心基金正式建立

人民网北京7月8日电 （任妍） 今日，记者从财政部获悉，6月30日，经亚洲基础设施投资银行董事会批准，亚洲基础设施投资银行正式担任多边开发融资合作中心（MCDF）基金托管方和MCDF项目的执行机构，并将组建秘书处支持MCDF日常运作。至此，多边开发融资合作中心（MCDF）基金正式建立，将更好支持MCDF开展工作。

倡议设立MCDF是2017年首届“一带一路”国际合作高峰论坛的重要成果。MCDF作为基础设施互联互通领域的多边发展合作平台，将通过促进信息分享、支持项目前期准备和能力建设，支持包括“一带一路”倡议在内的基础设施互联互通建设。

据悉，已有中国、埃及、沙特阿拉伯、匈牙利、柬埔寨、菲律宾6国共同承诺，将向MCDF基金捐款合计1.802亿美元。

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