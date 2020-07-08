两部门：下达“三区”人才计划教师专项工作补助经费37237万元

人民网北京7月8日电 （任妍）今日，记者从财政部获悉，为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《教育部等五部门关于印发〈边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施方案〉的通知》（教民〔2012〕6号）、《教育部 财政部关于印发<银龄讲学计划实施方案>的通知》（教师〔2018〕8号），财政部、教育部联合发布《关于下达2020年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》，核定相关省（自治区、直辖市）2020年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算，总额达37237万元，专项用于向支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。
通知指出，各地要按照规定落实地方应承担的工作补助经费，加强对支教教师的服务工作，落实各项优惠政策和支持措施，做好日常管理和考核工作，确保工作顺利实施。在制定选派计划和工作经费补助标准时，要进一步向“三区三州”及“三区三州”之外贫困人口多、贫困程度深、脱贫难度大的其他深度贫困地区倾斜。要进一步加强资金使用管理和监督检查，对于挤占、挪用、虚列、套取资金等行为，按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定严肃处理。
2020年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算表（来源：财政部）
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