酷我畅听“沉浸式弹幕”功能上线 打板音频新体验

近年来,高度商业化的网络文学全产业链运营案例频出，广播剧、电视剧、电影、游戏等多元开发爆款不断，为消费者带来丰富的娱乐体验。从网文IP，到最终影视化一般需要5年甚至10年以上的项目孵化时间。而互动阅读和互动弹幕的方式，相较于影视拍摄开发，成本低、触达率高，且更易于实现“破圈”效应。
近日，酷我畅听推出了新的交互功能——“沉浸式弹幕”，通过沉浸式弹幕功能，可以最快时间让用户在声音为主的世界中，提前通过精美的手绘漫画、媲美影视制作的立体声，以及弹幕功能等，全身心地进入广播剧呈现的世界中，更具观赏性、真切感、沉浸式的互动体验有利于吸引更广泛的用户，为用户带来更加丰富的音频娱乐体验。
4月29日，酷我音乐副总裁肖轶就曾在酷我畅听发布会上透露，酷我畅听在探索音频可视化，为用户打造沉浸式弹幕，打造用户的听觉朋友圈。如今两个多月过去，用户已经可以在《成也萧河广播剧》中领先体验这一功能，从《成也萧河广播剧》的沉浸式弹幕初体验来看，酷我畅听通过声音打造C站的道路日渐清晰。
伴随互联网产业的高速发展，声音产业因其独特的伴随特性，在网络视听行业依然占据十分重要的市场地位，而沉浸式弹幕作为新型阅读与听觉、脑海想象相结合的创新体验，对于提升在线音频平台的用户粘性、使用时长和变现能力有着独特价值。
据悉，酷我畅听通过与优质内容版权方合作，并持续引入知名电台主播、明星、声优大咖，目前平台已有包含有声小说、相声评书、儿童、历史人文、畅销书、国漫游戏、情感等19个不同品类的优质内容，满足通勤、休息、娱乐、学习、睡前等不同的场景下“听”的需求。同时，通过打造“听见国漫”“榜样阅读”“酷我自制”等品牌计划，酷我畅听着力为年轻人们创立一个耳朵经济时代的C站。（牛广文）
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