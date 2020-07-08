全国民营企业招聘月活动第二期专场招聘启动 提供岗位超56万个

人民网北京7月8日电 （记者林露）记者今天下午从人社部了解到，2020年全国民营企业招聘月活动推出第二期行业专场，本期行业专场重点围绕高校毕业生展开，将有7400多家企业提供岗位超56万个。

据介绍，猎聘、BOSS直聘、智联将分别推出高校毕业生招聘专场，共有伊利实业、绿谷制药、三一集团、京东集团、好未来、猿辅导、百盛餐饮、苏宁易购、德邦物流等5900多家企业参与，提供岗位近44万个；智联将推出教育培训招聘专场，共有新东方、学而思、新航道等500多家企业参与，提供岗位约3.5万个；微信将联合脉脉、猎聘、58同城共同推出微信生态招聘专场，共有宝洁、格力、雀巢、百盛等近1000家企业参与，提供岗位6万多个；正邦集团将推出“正青春 邦成长”2020校园招聘专场，为高校毕业生提供超2.5万个岗位。

用人单位和求职人员可通过中国公共招聘网（www.job.mohrss.gov.cn）进入主会场页面，也可登录各地公共招聘网站，查询相关信息。

(责编：林露、李昉)