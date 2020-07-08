全国民营企业招聘月活动第二期专场招聘启动 提供岗位超56万个

人民网北京7月8日电 （记者林露）记者今天下午从人社部了解到，2020年全国民营企业招聘月活动推出第二期行业专场，本期行业专场重点围绕高校毕业生展开，将有7400多家企业提供岗位超56万个。
据介绍，猎聘、BOSS直聘、智联将分别推出高校毕业生招聘专场，共有伊利实业、绿谷制药、三一集团、京东集团、好未来、猿辅导、百盛餐饮、苏宁易购、德邦物流等5900多家企业参与，提供岗位近44万个；智联将推出教育培训招聘专场，共有新东方、学而思、新航道等500多家企业参与，提供岗位约3.5万个；微信将联合脉脉、猎聘、58同城共同推出微信生态招聘专场，共有宝洁、格力、雀巢、百盛等近1000家企业参与，提供岗位6万多个；正邦集团将推出“正青春 邦成长”2020校园招聘专场，为高校毕业生提供超2.5万个岗位。
用人单位和求职人员可通过中国公共招聘网（www.job.mohrss.gov.cn）进入主会场页面，也可登录各地公共招聘网站，查询相关信息。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】