技能提升行动全国咨询活动周将于7月15日启动

人民网北京7月8日电 （记者林露）实施职业技能提升行动，稳就业、促就业，是当前做好“六保”“六稳”工作的重点。“12333”是人社系统全国统一的政策咨询和业务服务平台。用工单位和劳动者可以通过电话或者线上访问的方式，咨询有关政策和服务信息，办理相关业务。今年“12333”全国统一咨询日围绕职业技能提升行动开展，主题定为：“职业技能提升 改变你的生活”。
今年的“12333”全国统一咨询日活动于7月15日世界青年技能日启动，持续一周时间，7月21日结束。
活动周期间，全国县级以上人社部门将围绕活动主题，开展职业技能培训、企业新型学徒制、技工院校招生、技能人才评价改革、技能扶贫等方面的政策宣传和咨询活动，回应社会普遍关注的技能培训与评价、补贴标准和申领程序等热点问题，将政策送到服务对象手中。
记者了解到，活动周的举办将引导和鼓励城乡各类劳动者积极参加有针对性的职业技能培训；激发和促进培训主体积极参与职业技能提升行动；推动各级人社部门进一步增强主动服务意识，提高培训供给质量，提升公共服务水平。
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