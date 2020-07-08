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集体土地租赁项目面市 北京首批235套公寓租罄

许维娜

2020年07月08日16:57  
 

北京是全国首批开展利用集体用地建设租赁住房试点的城市之一。如今三年过去了，在发展租赁住房市场方面北京试点工程成效如何？

日前，位于丰台区由万科打造的泊寓成寿寺社区正式开放。据北京万科相关负责人介绍，首批235套公寓已于５月下旬全部租罄，第二批公寓已启动预租，计划于今年四季度全部入市。

有业内人士分析称，随着住房制度改革不断深化，保障性安居工程加快推进，集体土地租赁住房建设已取得一定成效。下一步，将持续推进运营方式市场化、过程规范化和效益最大化。

创新集体租赁住房土地合作模式 首次打造青年公寓

“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居”，这是十九大报告为房地产行业发展定下的总基调。

在中央及省级政府的政策指导下，各部委和地方政府积极推进住房租赁市场健康发展。在北京市推进租赁市场发展过程中，一方面“租购并举”成为城市和政策发展的重要趋势，租购同权法律实践不断完善，另一方面土地供应上向租赁市场倾斜。

按照《北京城市总体规划（2016-2035）》的要求，2017-2021年北京将供应150万套住房，其中租赁住房50万套，主要在集体土地上建设。作为全国试点城市，2017年北京已确定集体土地租赁住房项目39个，涉及朝阳、海淀、丰台、顺义、昌平、大兴等12个区。

而丰台区成寿寺项目于18年开工建设，成为北京最早一个面向市场的集体土地租赁房。至此，北京开启了在集体土地上建租赁房的新尝试。

新模式的探索还得 “摸着石头过河”，与过去“转化”为保障房的模式不同，该项目已委托给万科旗下长租公寓品牌“泊寓”进行运营，首次被打造为青年公寓。

万科相关负责人介绍，作为北京市第一批集体土地建设租赁住房的试点工程，成寿寺项目从立项到拿到“工程施工许可证”原本计划需要7个月的时间，而实际过程被缩短到5个月，整体较综合计划提前6个月开业。

高效的背后是政策支持、是环境友好。据悉，为加快项目审批速度，北京市规划国土委印发《关于建立集体土地租赁住房项目快速审批通道有关工作的通知》等相关政策，优化集体土地租赁住房项目规划、土地办理程序，下放审批权限。在审批提速的同时，将注重项目规划方案的品质，提升居住环境，促进职住平衡。

据悉，目前北京万科获取了北京市租赁住房优质供地资源中的2万套。

智慧化社区体验万科式健康建筑 满足青年个性化需求

贝壳研究院此前发布的数据显示，目前北京租赁人口为800万人，而租赁房源量仅为350万间，租赁缺口达400万间以上。一位长租公寓从业者则表示，国内体量前十大城市，租赁人口是可租赁房屋量的4到6倍，一居的品牌长租公寓有着天然的优势。

掌握年轻人的消费心理和行为，是公寓运营过程中非常重要的一点。那么，长租公寓具备什么样的条件，才更受当代青年租客的青睐呢？

“房子是租来的，但生活不是”，这是万科建立项目的底层逻辑,也传递着其对产品及品牌理念的坚持。

“希望通过高品质的产品和丰富的配套来服务好租户和周边居民。”泊寓成寿寺社区门店店长介绍，长租公寓的打造以功能分区、紧凑精确、健康环保、拎包入住成为户型设计导则；提供“一站式休闲生活新空间”，则成为社区营造的目标。

为贴合年轻人所向往的智能化生活，万科首次将智能管理引入运营中，完善数字化配置，构建智能化社区。还依托万科装配式建筑研发经验，打造适用于小户型公寓的全新健康快装技术体系。

万科创新研发的五大个性主题房是这间公寓的一大亮点之一，打造包括女生主题房、健身主题房、直播主题房、创意工作室和宠物主题房，以主题表达个性，以个性构建社群。

在社区安全方面，不仅采用智能门锁，实现住户客户生命安全预警，还通过人脸识别技术（门禁、入侵识别、访客）实现无卡化通行，园区内人员信息实时上传，与公安系统流动人员管理大数据动态联网，配合公共区域24小时全方面监控，给租客创造全方位的安全感。

同时，为了满足年轻人对服务智能化的新需求，泊寓成寿寺社区还配有绿色的社区管理系统和智能响应体系，大大提升报修服务效率、能耗管理效率。例如，租客足不出户通过“泊寓”微信公众号或者APP动一动手指，就可享受覆盖全方面生活的服务，包括水电表的智能化查询和实时自助缴费，以及“3小时响应、4小时完成”的一键报修等等。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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