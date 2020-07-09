人民币贷款新增超十万亿元

本报北京7月8日电 （记者吴秋余）中国人民银行联合银保监会近日在京召开金融支持稳企业保就业工作座谈会，会议指出，新冠肺炎疫情发生后，金融系统把应对疫情冲击作为头等大事，积极采取多项政策措施，加大总量货币信贷支持，完善金融监管政策，引导贷款利率下行，优化信贷投向结构，为疫情防控和经济社会发展提供了有力支持。前5个月，人民币各项贷款新增10.3万亿元，同比多增2.3万亿元；5月份，小微企业贷款平均利率较去年末下降42个基点。

会议要求，各金融机构要把支持稳企业保就业作为当前和今后一段时期工作的重中之重。要把握好信贷投放节奏，与市场主体实际需求保持一致，确保信贷资金平稳投向实体经济。要着力提升小微金融服务能力，完善内部转移定价、分支行综合绩效考核权重等激励机制，加强金融科技运用，提高风险评估能力。要落实尽职免责要求，让基层行和业务人员真正敢贷、愿贷、能贷、会贷。要落实有扶有控的差异化信贷政策，重点支持制造业、战略性新兴产业等，提高制造业中长期贷款占比。要落实好中小微企业贷款延期还本付息政策，对普惠小微贷款要应延尽延。要加大小微企业信用贷款支持力度，注重审核第一还款来源，丰富信用贷款产品体系，提高信用贷款发放效率。

会议强调，各金融机构要从讲政治的高度认识金融与经济的共生共荣关系，切实做好稳企业保就业工作。要提高服务质效，合理让利，减少收费，确保直达实体经济的政策工具落地见效。要积极运用互联网、大数据等技术，创新服务方式，加大对“两新一重”，特别是制造业、国际产业链企业，以及科技、绿色、养老家政等民生服务业的金融支持。要坚持稳中求进工作总基调，注重在稳增长的基础上防风险，守住风险底线。要加强组织领导，转变作风，制定明确时间表、路线图，压实工作责任，完成工作任务。

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 10 版）

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