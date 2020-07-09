冷链物流“热”起来 2020年市场规模有望达4698亿

数据来源：中物联冷链委 中商产业研究院 艾媒咨询

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冷链物流是运输生鲜果蔬的重要基础设施，今年中央“一号文件”提出，启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。近年来，随着生鲜电商、蔬果宅配等新经济模式兴起，冷链物流迎来了黄金机遇期。冷链物流有哪些新形式？为我们的生活带来了哪些便利？

只需轻轻一点手机，水果蔬菜、肉禽蛋品、海鲜水产等来自全国各地，甚至世界各地的生鲜产品就能第一时间送到家门口。尤其是疫情防控期间，为减少人员聚集，人们网购需求增多，生鲜产品配送量加大。无论是包装、仓储、运输，还是最后一公里的配送环节，哪一部分缺少冷链物流，都会影响产品品质。2020年，冷链物流市场规模有望达4698亿元。冷链物流如何保证从田间到餐桌的新鲜？

气调保鲜

高氮低氧让鲜杏“冬眠”，保鲜期从7天延长至25天

初夏，杏园内，颗颗杏子已挂满枝头，风中传来香甜的气息。

这里是新疆喀什地区英吉沙县，是新疆10个尚未摘帽的贫困县之一，贫困程度深，脱贫任务艰巨。这里有着400多年的杏树种植历史，几乎家家户户都有杏树。然而保鲜期短、运距长的问题一直是英吉沙鲜杏“走出去”的拦路虎。

如何打通鲜杏出疆路？气调保鲜技术成为一种选择，通过调节气体比例，实现贮藏保鲜。

2018年，新疆果业集团与英吉沙县合作，开始建立鲜杏生产、包装、销售标准化管理体系。2019年，新疆果业集团在英吉沙建设了1条自动机器分拣生产线、9条充氮包装线。在生产线上自动分拣之后，鲜杏被放入蛋托式包装盒内充入氮气封装。在高氮低氧的包装盒中，鲜杏开始代谢缓慢的“冬眠”，保鲜期从7天延长至25天。再以冰袋、吸水棉和防震棉保护，杏果经过长距离运输之后，依然能保证新鲜品质。

新疆果业大唐丝路电子商务有限公司执行总裁杨永翔介绍，一种搭载综合保鲜技术、智能网联技术、云平台管理技术的新型智慧多功能冷藏车“智鲜仓”也在助力新疆水果走出去。2019年7月，这款新型冷藏车已成功将30吨英吉沙县鲜杏运到北京销售。

“我们的杏子如今不愁卖了。去年，我家靠杏子挣了将近两万元。”站在自家的杏园内，杏农吾布力信心满满。

冷链专列

在6500公里以上的长距离生鲜运输上，有明显成本优势

在内蒙古满洲里口岸，一车车果蔬正在快速通关，它们将经俄罗斯后贝加尔斯克转运至莫斯科等地，同时，大量的肉、奶制品、冰激凌等食品，又随返程列车进口至中国，形成“双向运输”通道。

每年有超过30万吨的国内果蔬经由满洲里口岸出口到俄罗斯，由于铁路冷链运输成本不断下降，不少果蔬出口商开始尝试通过铁路集装箱将果蔬出口至俄罗斯。

“疫情防控期间，从哈尔滨运到莫斯科，同等数量的货物公路比铁路贵1/4以上。”黑龙江龙运集团哈尔滨俄运通科贸股份有限公司总经理张爽介绍，铁路冷链集装箱在6500公里以上的长距离果蔬生鲜运输上，有着比较明显的成本优势。

此外，铁路运输还有不受天气影响、安全快捷、运输能力强等优点。“前些年由于技术尚不成熟，成本较高，几乎没人选择铁路运送果蔬。”张爽说，“现在不同了，随着冷链运输技术的进步和完善，果蔬经过十二三天的运输依旧能够新鲜如初，运输价格也不贵。”

据张爽介绍，俄运通公司的“龙海号”铁路冷链运输集装箱是符合国际联运标准的新造40尺油电一体冷藏箱，可根据不同果蔬生鲜的运输需求，进行温度、湿度自我管理和远程调节，并且配备全球定位导航和新风系统，“客户可以通过俄运通公司的监控平台全程知晓货物状态，冷链运输全程实现数字可视化、远程可控化。”张爽说。

“铁路运输果蔬具有运量大、价格低、速度快等诸多优势，探索铁路冷链运输果蔬是一次有益的尝试，为疫情防控中果蔬出口注入了很大动力，海关给予充分的支持和帮助。”满洲里车站海关副关长吴庆岩表示，满洲里海关主动优化业务流程，为果蔬出口申报提速，实现果蔬出口申报“零延时”。

据统计，自4月2日首列果蔬班列开通以来，经满洲里铁路口岸运输出境的果蔬已累计发运百余个集装箱，运送出口果蔬4794吨，品种多达30余种。

智能仓储

仓储管理系统自动调节温度，手持终端可远程调控

“2号库已到货一车，请求卸车。”随着一声汽笛响起，一辆大型制冷运输车在海韵冷链仓储有限公司大型冷库前稳稳停下，运行部经理王悫隔着对讲机向班组下达了指令。在福建省漳州招商局经济技术开发区招银冷链物流园里，像这样的大型转运车，每天要来来往往20多趟。

1台全自动叉车，4名班组工人，30吨冷冻新鲜薯条，零下18摄氏度恒温仓储……一整套高效率、严规范的卸车流程，在不到两个小时内完成，这些薯条，将在偌大的冷库里度过为期3天到2周不等的“等待期”，随时准备被再次转运到闽西南地区的食品深加工公司，成为市民所熟知的油炸薯条，圆满完成这一次的“冷链之旅”。

“简单来说，我们就是个‘大冰箱’，企业将需要冷藏的货品寄存在我们这儿，仓储并保证安全就是我们的职责。”海韵冷链仓储有限公司董事长陈海照介绍说。3.8亿元的投资规模、500余吨的日吞吐量、4万吨的总设计仓储量、40万吨的年转运量，这家物流园满足着厦门湾区数十家进出口外贸公司的冷链仓储需要。

“202冷藏间，平均温度零下18.3摄氏度，设定温度零下22摄氏度，正常。”王悫紧盯着公司智能化仓储信息页面，30吨新鲜薯条入仓，让冷藏间温度上浮了1摄氏度多，但随着智能化仓储管理系统的自动调节，制冷机重新启动，仓内温度迅速恢复至零下18摄氏度。

“我们采用了二氧化碳和氨复叠制冷系统，在保证制冷效果的同时，大幅降低氨的使用量。另外，园区采用业界先进的智能化仓储管理系统，手持终端就能轻松掌握车辆调度、温度湿度调节、预冷合格率等情况。效率高，生产也更安全，还大大降低生产成本。”海韵冷链仓储有限公司总经理叶劲飞表示。

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 07 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)