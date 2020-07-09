“快递进村”试点启动 重点推进快递服务直投到村

本报北京7月8日电 （记者李心萍）日前，国家邮政局办公室印发《关于开展“快递进村”试点工作的通知》（以下简称《通知》），决定在6个省（区）和15个市（州）组织开展“快递进村”试点工作。
6个省级试点为河北、内蒙古、黑龙江、江苏、安徽、青海。15个市级试点为太原、吉林、济宁、驻马店、黄冈、郴州、防城港、海口、资阳、黔南、玉溪、西安、延安、银川、哈密。
据介绍，开展此项工作的目的是在试点地区形成可落地、可复制、可推广的农村快递发展经验，推动快递服务直投到村，力争到2022年底，符合条件的建制村基本实现“村村通快递”。
《通知》明确，统筹推进县、乡、村三级快递物流体系建设，畅通城乡双向流通渠道，重点推进快递服务直投到村。推动农村快递末端基础设施地方事权有效落地，加大政府在农村快递发展上的投入。推动农村快递与邮政、交通、电商、供销合作等领域资源共享、设施共建。提升农村快递网点生存能力，保障农村快递网络稳定。
据悉，截至2019年底，全国96.6%的乡镇已经建有快递网点，26个省（区、市）实现了乡镇快递网点全覆盖。
本版制图：蔡华伟
《 人民日报 》（ 2020年07月09日 07 版）
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