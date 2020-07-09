大额现金存取“试水”预约登记

你有多久没用过现金了？随着移动支付大面积普及，人们使用现金的场景越来越少。然而，中国人民银行近日宣布，自2020年7月1日起在河北省、10月1日起在浙江省和深圳市试点开展大额现金管理工作，试点期限为2年。这引起包括普通储户在内的方方面面关注。

根据规定，试点各地对公账户管理金额起点为50万元，对私账户管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。以河北为例，个人存取款10万元以上、单位存取款50万以上都需进行预约和登记制度，取款注明用途，存款注明来源，并纳入到大额现金管理信息系统，实现信息支撑与共享。

电子支付时代，为何要对大额现金进行限制？中国人民银行方面表示，近年来大额现金交易量持续增长，大额现金支取成为流通现金的重要投放渠道。为适应当前形势需要，中国亟须加强大额现金管理，以保障合理需求，抑制不合理需求，遏制利用大额现金进行违法犯罪。

据悉，大额现金管理的对象为商业银行柜面发生、起点金额之上、有现金实物交接的存取业务。根据目前的起点金额标准，各试点地区大额现金存取业务笔数占总笔数均在1%左右。

大额现金管理对普通人的日常生活有什么影响？中国人民银行方面表示，大额现金管理不会影响公众存取自由，在合法合理的前提下，公众存取款自由受充分保护，只要公众合法依规履行登记义务，大额现金存取并不受限制。同时，大额现金管理也不会影响社会公众办理业务的体验。大额现金存取管理起点高于绝大多数社会公众日常现金使用量，单个网点日均大额存取业务量占比较低。中国人民银行已部署各商业银行整合业务信息，系统已有信息不重复采集，以尽可能减少需客户填报信息量，提升服务水平。

大额现金管理既能防范风险，又能反洗钱。中国人民银行方面表示，大额现金存取现登记是为了解存现来源和取现用途，规范引导公众合理使用现金及多元化支付手段，节约社会资源，有效防范大额现金流通使用风险。同时，大额现金管理既立足于引导规范现金实物的流通使用，又是反洗钱的重要内容，也能为打击非法使用大额现金的行为提供支撑。

据悉，近年来，中国人民银行一直在研究推动大额现金管理工作。在多次征求相关部门、试点地区政府意见的基础上，公开征求社会公众意见，并经国务院批准，在充分准备的情况下，中国人民银行正式启动试点工作。

(责编：李都也(实习生)、李栋)