证监会曝光非法场外配资平台 提醒投资者自觉远离

北京商报讯（记者 马换换 刘凤茹）伴随着A股的火爆，市场上非法从事场外配资的平台开始大量滋生。7月8日晚间，证监会集中曝光了319策略、鸿满仓、168配资等258家非法场外配资平台，并提醒投资者自觉远离场外配资活动，如因参与场外配资被骗，要及时向当地公安机关报案。

证监会披露的258家非法场外配资平台中，宜人配资、中财所、牛金宝、聚宝盆、操盘所、九鼎配资等在列，其背后运营机构大多集中在广东、北京、深圳、福建、广西、湖南、上海等地。以319策略为例，该配资平台运营机构名称系中航动力科技（北京）有限公司，微信公众号为319策略，运营机构注册地系北京。北京商报记者按照证监会披露的网址，发现319策略官网目前处于无法打开状态。

据北京商报记者观察，上述逾200家配资平台背后的运营机构，股东基本均为自然人，诸如北京鸿满仓文化发展有限公司背后系自然人胡娜、计星海，两人分别持有公司50%的股份。针对相关问题，记者致电北京鸿满仓文化发展有限公司股东胡娜进行采访，但对方并未对记者提出的问题进行正面回应。

新时代证券首席经济学家潘向东在接受北京商报记者采访时表示，近期A股大涨，在“赚钱效应”的吸引下场外资金大量入场，为了赚取更多的股票投资收益，一些投资者从非法的场外配资平台借入资金加杠杆，不仅如此，有的平台还涉嫌从事非法证券业务活动，有的采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动，这不仅影响到股市的正常运转，还影响到人们的财产安全以及社会稳定。

前海开源首席经济学家杨德龙也称，2015年A股市场曾走出大牛市行情，彼时就出现很多场外配资的现象，很多投资者进行配资后，买入的多数为短期内涨幅过大的绩差股，投资者遭受重大损失的同时，也导致市场的泡沫急剧增加。

值得一提的是，上述非法场外配资平台属于违法经营。根据新修订的证券法规定，证券融资融券业务属于证券公司专营业务，未经证监会核准，任何单位和个人不得经营。上海汉联律师事务所律师宋一欣在接受北京商报记者采访时表示，场外配资活动本质上属于只有证券公司才能依法开展的证券融资融券业务，相关机构或个人未取得相应证券业务经营资质从事场外配资活动的，构成非法证券业务活动，属于违法行为，将被依法追究法律责任。

2019年11月，最高人民法院发布《全国法院民商事审判工作会议纪要》，在强调场外配资违法性的基础上，明确了场外配资合同属于无效合同，场外配资参与者将自行承担相关风险和责任。对此，证监会提醒投资者提高风险防范意识，自觉远离场外配资活动。证监会也将认真贯彻落实证券法，持续推进打击场外配资违法违规行为常态化，坚决维护投资者利益和资本市场秩序。

此外，对场外配资活动，证监会表示，将持续加大监测力度，积极调查处理，及时予以曝光，严格依法处罚；涉嫌犯罪的，移送公安机关立案查处，依法追究刑事责任。

另据其他媒体报道，证监会近期还将曝光100余家非法从事场外配资活动的平台名单，相关证监局正在配合公安机关对非法从事场外配资的重点平台进行查处。

(责编：李都也(实习生)、李栋)