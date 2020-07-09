每月送500条短信 运营商引客用错了招？

为了留住用户，运营商开始“放弃”短信收入。7月8日，北京商报记者发现，北京移动推出了一项优惠活动，只要用户签约承诺保持在网24个月，即可每月获赠500条短信。运营商为何如此慷慨？实际上，受微信等通讯方式影响，目前个人用户使用短信的数量屈指可数，但同时B端企业的短信验证、营销短信等需求逐渐增加。但推销短信已经陷入了“人人喊打”的境地，此外，即将启动商用的5G消息也给运营商短信业务的前景增添了更多变数。

绑定用户

北京移动的广告显示，只要用户签约承诺保持中国移动在网24个月，即可每月获赠500条短信，按照每条短信0.1元的价格来看，中国移动相当于每月赠送了用户价值50元的权益。

北京商报记者注意到，北京移动此次推出的活动在国内电信市场中并不罕见。此前，其他运营商也推出过类似活动，但赠送的权益主要是国内流量、语音时长，要求用户承诺的在网时间一般为6个月或12个月。

独立电信分析师付亮表示，相对于赠送流量、语音权益，运营商赠送短信所需付出的成本较低，因为本网用户发短信给本网用户没有结算成本，而且大多数用户发送短信的数量也寥寥无几。

对于北京移动而言，吸引用户签署承诺在网的协议，能加强对用户的绑定，避免用户流失。根据协议，参加免费送短信活动后，协议期内用户原则上不得办理转户、合户、分户、销户等业务，如果用户想提前解约，需要到营业厅办理，同时缴纳违约金，违约金额为自合约生效月起每月1元。

近两年来，随着移动用户总规模日渐触顶，国内电信市场已迈入存量竞争时代，三大运营商均面临用户流失的压力。根据中国移动的月度运营数据，今年前5个月，中国移动的移动用户数累计净流失329.8万户。

不过，依靠赠送短信绑定用户，未必是明智之举，“首先，免费短信对用户的吸引力有限。而且，如果运营商工作人员在引导用户签约时，没有向用户明示‘承诺在网24个月’这个限制规定，用户后续可能会觉得自己受骗，进而投诉运营商”。付亮说。

家住丰台区的谢先生告诉北京商报记者，虽然可以获赠短信，但他仍然在犹豫是否参加北京移动该活动，一方面，自己日常并没有多少发短信的需求；另一方面，自己未来一旦想转网或者销户，还可能会产生很多不必要的麻烦。

企业需求大增

每月500条短信远超出大多数用户的需求，意味着北京移动很难再从参加活动的用户手中获得短信收入。作为运营商的北京移动如此“慷慨”，是因为短信业务收入已经无足轻重了吗？

事实并非如此。从财报来看，中国移动的短信业务收入仍然相当可观。2019年，中国移动短彩信业务收入为286亿元，相当于有线宽带业务收入的四成。今年一季度，中国移动的短信业务量同比大幅增长45.4%。

在业内人士看来，运营商“慷慨”赠送短信的真实原因与短信市场的发展状况密切相关。2012年，国内用户共发送9000亿条短信，创历史新高。但随着3G、4G时代来临，国内短信业务市场开始走入低迷。2013-2017年，国内短信业务量持续下跌。转折出现在2018年。当年，全国移动短信业务量同比增长14%，收入增长9%。2019年,全国移动短信业务量同比增长37.5%，回暖势头更加明显。

工信部方面认为，短信业务量之所以能够止跌转升，是因为服务登录和身份认证等应用的带动。在服务登录和身份认证等服务持续普及带动下，企业短信业务量展现出了大幅提升的态势。

资深电信分析师马继华表示，来自点对点个人用户的短信收入对运营商而言已微乎其微了，现在运营商的短信收入主要依靠企业用户。在很多企业的日常经营中，短信已经成为一种硬性支出。

针对与企业用户在短信业务上的合作方式与资费规定，北京商报记者联系了中国移动相关负责人，但截至发稿，尚未获得回复。

据了解，在注重安全和及时性的出行服务上，短信可以确保在大多数网络状况下都能通知到司乘双方。以互联网出行平台滴滴为例，滴滴CEO程维曾在公司月度全员会上提及，滴滴在2018年仅短信费用一项就花费了接近9亿元。

传统短信的末路？

随着越来越多的企业将短信用于业务推广、广告宣传等营销目的，短信业务更趋向于商业属性。然而，不少企业发送的短信营销效果并不好，甚至会引发用户的反感乃至投诉。

工信部发布的报告显示，2019年，12321举报受理中心受理用户关于垃圾短信的投诉连续4个季度突破10万件，其中二季度的投诉量接近25万件，垃圾短信主要涉及贷款理财、零售业推销等内容，其中房地产企业和证券保险公司发布的营销短信最容易被用户视为垃圾短信。

近一年来，在工信部等主管部门的督导下，三大运营商纷纷上线或完善了拦截骚扰电话和垃圾信息的免费服务。今年一季度，12321举报受理中心受理用户关于垃圾短信的投诉下降至5.82万件，环比下降43.4%。

营销短信面临的质疑之声和监管压力，是否会降低企业使用短信的积极性，进而影响运营商的短信业务收入呢？马继华表示，在企业发布的短信中，营销短信占比已比较小了，企业现在发送的短信最主要是各种验证码和通知短信，这一块的短信收入比较稳定，最近连续多个季度一直在提高。

值得注意的是，尽管运营商可以从企业用户手中获得稳定增长的短信收入，但在5G消息业务即将商用化落地的背景下，传统短信的前景仍充满了变数。

在马继华看来，5G消息全面落地后，传统的短信就没有存在的价值了，用户发送信息的需求会直接通过5G消息来实现。但他也表示，传统短信短期内不会很快消亡，5G消息需要比较长的一个推广期，运营商的互联互通、5G网络的建设、5G手机的普及，都需要一个过程。

据了解，商用落地后，5G消息即可实现传统短信的功能，相当于传统短信被整合进入到5G消息中。不过，5G消息是像传统短信一样按条数收费，还是按照流量收费，尚不得而知。

付亮称，目前运营商在5G消息上的运营模式还没有确定下来。不仅“如何从5G消息服务上赚钱”是一个需要思考的问题，甚至“如何推广5G消息”也将是一个挑战。此前，支付宝、微信支付的推广都经历了一个“烧钱”的过程，为吸引商家使用，5G消息的推广过程也需要大量的资金补贴。

(责编：李都也(实习生)、李栋)