原标题：外资酒店密集在华落子 中国市场步入调整期

北京商报讯（记者 关子辰）疫情并没有阻挡外资酒店巨头在中国持续布局的脚步。7月8日，北京商报记者梳理发现，万豪、洲际等外资酒店集团旗下新酒店不停“上马”。6月28日，南京丽思卡尔顿开业；一天之后，武汉光谷万豪酒店也正式亮相。近段时间，万豪酒店集团旗下包括成都天投万怡酒店、贵阳会展中心万枫酒店等多家酒店均陆续开业。

另一家外资酒店巨头洲际也不甘示弱。据洲际酒店集团方面介绍，该集团旗下上海浦东丽晶酒店（洲际酒店集团收购丽晶品牌后全球首家开业的丽晶酒店）、西安唐华华邑酒店、南京长江之舟逸衡酒店等一批高端酒店也陆续开业。此外，由硬石国际集团在中国打造的第二家品牌酒店大连硬石酒店也于7月1日正式对外亮相。

据不完全统计，今年二季度新开业的酒店中高端酒店达到32家，其中有22家隶属国际酒店集团。就其分布而言，新开酒店更多布局在新一线城市和二三线城市。

除了新店开业，这些国际酒店巨头还引入了不少新酒店品牌入华。6月29日，洲际酒店集团宣布，在大中华区推出高端酒店品牌voco，并将voco首个项目签约武汉。而就在前一周，另一国际酒店集团希尔顿也宣布与碧桂园的核心联盟企业凤悦酒店及度假村就希尔顿惠庭酒店品牌进行合作，希望通过国内企业代理的方式将惠庭酒店引入国内市场，并准备分羹长住型酒店领域。

洲际酒店集团大中华区首席执行官周卓瓴表示，在疫情下，相比连锁酒店，单体酒店对抗疫情的风险能力较低，经过此次疫情，很多业主也认识到现金流对于酒店抗风险能力的重要性，因此也促使很多酒店业主“抱团取暖”，这也给了新品牌引入的契机。数据显示，中国酒店市场的整体连锁化率仅为24%，而美国这一数字达到了71%。可见，中国酒店市场连锁化率将进一步提升。

在华美酒店顾问机构首席知识官、高级经济师赵焕焱看来，从外资酒店集团引入新品牌、调整管理模式等一系列动作来看，中国酒店市场已经开始步入调整期。

赵焕焱指出，在疫情下，酒店经营现金流压力陡增，而在此情况下调整管理模式势在必行，比如业主需要与管理方商定管理费用，以及是否需要增加长租房间的模式。

对于新开业的酒店而言，如何摆脱经营困境依然是疫情下绕不过去的难题。北京第二外国语学院旅游科学学院院长谷慧敏表示，酒店从签约到建设是需要一段时间的，而这些新开业的酒店有不少是在疫情之前已经签约并开始建设的，如今到了必须开业的时间节点，如果不开业，酒店集团损失会更大。此外，像万豪等外资连锁酒店集团，因为也是上市公司，开店数量要反映在上市公司报表中，一旦开店数量大幅下滑，也会令上市公司的业绩产生波动，因此无论是从成本还是资本方面考虑，新酒店都必须要开业。

谷慧敏还进一步指出，在没有疫情的时候，新酒店开业，肯定要支出一笔市场营销费用，现在因为疫情，很多酒店肯定要尽量缩减这部分费用。

(责编：李都也(实习生)、李栋)