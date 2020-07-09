直播买到山寨机 直播带货大热同时藏“坑” 

北京商报讯（记者 陶凤 王晨婷）直播带货大热的同时，也出现了不少的“坑”。7月8日下午，北京互联网法院就审理了一件主播被告欺诈的案子。
原告王某某诉称，2019年5月28日，王某某在快手直播间观看直播，主播许某某手持手机向直播间粉丝售卖，并介绍称手机原价一万多元，由于手机使用数月，四五千就可出售，并推销称有购买需要的添加快手主页资料中的微信号联系。王某某通过微信转账购买。
但在收货后，王某某认为涉案手机为仿冒、山寨机，要求退货退款。许某某回复称自己也是被骗，退货需要等下家，后将王某某拉黑。此后，王某某向快手公司官方投诉反映，快手官方给予的答复为“判定和解失败，已对对方账户作出处理”。几天后，王某某发现该主播仍在直播，后多次联系快手公司，官方均作上述答复。
2019年12月1日，王某某按照快递单上的地址，请假赴成都市许某某所在单位维权，发现其已离职，维权无果。王某某诉至法院，请求判令被告许某某退一赔三，共计16000元，并由被告许某某、被告快手公司赔偿维权合理开支共计2924.89元。
7月8日，北京互联网法院对该案进行开庭审理，各方当事人在庭审中围绕“被告许某某是否应被认定为经营者”“被告许某某是否实施了欺诈行为，是否应承担相应责任”“被告快手公司是否应当承担相应的法律责任”展开了激烈辩论。
类似纠纷并不罕见。据中国消费者协会6月29日发布的《“6·18”消费维权舆情分析报告》，“6·18”期间消费者对于直播带货类的吐槽信息有11万多条。消费者反映的直播带货问题主要有：部分主播涉嫌过度宣传产品功效；产品质量货不对板，利用直播兜售“三无”产品、假冒伪劣商品等。
在互联网分析师杨世界看来，直播带货从货物供给、流量供给到收货服务，存在生态性的问题。“其实目前的直播带货，绝大部分是为了清库存或者给经销商分销，业绩看着特别喜庆，但整体水分较大，从经济复苏角度考虑的话，还有待观察。此外，对主播来说，不管是明星还是网红，都可以说是流量变现的一种方式，在具体资质审核上欠缺，因此卖假货的问题也由来已久。
中国消协有关负责人表示，直播带货平台多、主体多、方式多、涉及商品或服务种类多，需要明确权利义务主体，尽快步入法治轨道。
不过，作为“新零售”的主要载体，直播带货也在逐步走向正规。7月1日，中国广告协会发布的《网络直播营销行为规范》（以下简称《规范》）正式施行。这也是直播营销行业首个行业性自律规范，将为从事网络直播营销活动的各类主体提供行为指南。
《规范》要求，主播在直播活动中，应当保证信息真实、合法，不得对商品和服务进行虚假宣传，欺骗、误导消费者。
但其作为行业性自律规范，能发挥多大的作用仍有待观察。直播带货距离真正的法治轨道，或许还有一段距离。杨世界告诉北京商报记者：“从法律规范来说，宏观上来说建议搭建信用体系，来规范整体的互联网大环境、大市场；此外，对直播带货这个链条上的参与者都要有约束。比如平台加强审核力度，如果发现问题是否有处理方式或处罚措施；主播虽然可能自己不知道，但是否要承担一定连带责任。在售后服务上，也建议最大程度建立售后服务反馈机制，比如在工商局建立专门的绿色反馈通道等。”
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】