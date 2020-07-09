汇市暖意十足 人民币汇率或重回“6”时代？

原标题：人民币汇率或重回“6”时代？

本报讯（记者 潘福达）连日来汇市表现得暖意十足，市场对于人民币汇率重回“6”时代的预期在不断酝酿。昨天，银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.0207元，比7月7日人民币中间价7.0310上调103点。

值得关注的是，就在7月7日，更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率盘中一度收复“7”关口升至6.9918，刷新今年3月18日以来高位。截至昨晚记者发稿，在岸、离岸人民币对美元汇率持稳于7.02下方，并未升破7的关口。业内人士分析，近期受股市持续上涨影响，人民币汇率将阶段性走强。随着外资加速流入中国股市，人民币的汇率得到了强势拉升，同时美元指数弱势震荡也助推人民币走强。

民生银行首席研究员温彬表示，近期资本市场回暖，北向资金加快流入，7月以来北向资金已经累计流入超过500亿元，有助于维护跨境资金平衡和汇率供求稳定，对下阶段外汇储备规模保持稳定形成支撑。东方金诚研究发展部技术总监曹源源认为，中国6月份制造业PMI扩张加快，宏观经济修复速度或超出市场预期，基本面优势也支撑人民币汇率走强。

伴随着人民币汇率走势渐稳且中外利差保持高位，人民币资产正逐步成为全球资产“避风港”，人民币的国际地位预期会有较为明显的提升。国际货币基金组织（IMF）近日发布的“官方外汇储备货币构成（COFER）”数据显示，今年一季度，人民币在全球外汇储备资产中的占比升至2.02%，较去年四季度提高0.12个百分点，创历史新高，高于澳元的1.55%和加元的1.78%。

植信投资首席经济学家兼研究院院长连平表示，人民币汇率稳步趋升提高了人民币作为国际贸易结算货币的吸引力，且不断开放的金融市场提供了良好的市场环境，在贸易结算方面人民币存在汇率优势。

人民币是否有望收复“7”关口？多位专家表示，在股市持续上涨的大环境下，人民币汇率继续上涨的可能性较大，但要看到官方和投资者都已逐渐淡化“7”关口意义，也就是说人民币汇率即便突破“7”也不会出现持续强劲走强，反之也不会出现非理性趋势贬值情况。

连平认为，不论是从近期资本跨境流入的趋势加强，还是从证券市场收益来看，我国经济基本面良好，下半年人民币可能在保证灵活性的前提下继续有序升值。

据央行此前发布的货币政策执行报告，人民币汇率在继续保持弹性的同时表现出较强的韧性。我国将继续推进汇率市场化改革，完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率弹性，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器的作用，同时注重预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

(责编：李都也(实习生)、李栋)