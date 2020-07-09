原标题：新版5元人民币11月亮相

本报讯（记者 潘福达）央行官网昨天发布公告称，中国人民银行定于11月5日起发行2020年版第五套人民币5元纸币。2020年版第五套人民币5元纸币发行后，与同面额流通人民币等值流通。

从票面特征来看，2020年版第五套人民币5元纸币保持2005年版第五套人民币5元纸币规格、主图案、主色调、“中国人民银行”行名、国徽、盲文面额标记、汉语拼音行名、民族文字等要素不变，优化了票面结构层次与效果，提升了整体防伪性能。此外，新版5元人民币水印清晰度和层次效果明显提升，钞票纸强度显著提高，流通寿命更长。

为什么要发行2020年版第五套人民币5元纸币？央行解释称，1999年10月，根据中华人民共和国国务院令第268号，中国人民银行发行了第五套人民币。为提升防伪技术和印制质量，中国人民银行于2005年8月发行了2005年版第五套人民币部分纸硬币，2015年11月发行了新版100元纸币，2019年8月发行了新版50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币，其防伪能力和印制质量明显提升，受到社会广泛好评。为适应人民币流通使用的发展变化、提升人民币整体设计水平和防伪能力、保持第五套人民币系列化，中国人民银行决定发行2020年版第五套人民币5元纸币，至此第五套人民币本次提升工作已告完成。

延伸阅读

新版5元纸币三大亮点

记者从人民银行了解到，新版5元纸币增加了光彩光变面额数字、凹印对印面额数字与凹印对印图案等防伪特征，取消全息磁性开窗安全线和凹印手感线，采用磁性全埋安全线。

亮点一

凹印对印面额数字与凹印对印图案

新版5元纸币首次应用了双面凹印对印技术，这是其他面额纸币没有的。人民银行相关人士介绍，该技术是我国独立自主研发的印钞专用技术，充分展示了人民币防伪技术的安全性和创新性，这也是该技术首次应用在流通人民币纸币上。

新版5元纸币正面左下角和右上角、背面左上角和右下角的局部图案，均调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案。通过双面凹印对印技术，透光观察可见正背面局部图案组成完整的对印面额数字与对印图案，触摸有凹凸感。

亮点二

光彩光变面额数字

光彩光变技术是国际印钞领域公认的先进防伪技术，易于公众识别。新版5元纸币正面中部印有光彩光变面额数字，改变钞票观察角度，面额数字“5”的颜色在金色和绿色之间变化，并可见一条亮光带上下滚动。

亮点三

采用抗脏污保护涂层

新版5元纸币还采取了其他多种措施来提升防伪技术和印制质量。如，水印清晰度和层次效果明显提升；钞票纸强度显著提高，流通寿命更长；纸币两面采用抗脏污保护涂层，整洁度明显改善；延续2015年版100元纸币和2019年版50元、20元、10元、1元纸币冠字号码字形设计，有利于现金机具识别。

据介绍，新版5元纸币正面左侧增加了装饰纹样，调整了面额数字白水印的位置，调整了左侧花卉水印、左侧横号码、中部装饰团花、右侧毛泽东头像的样式；背面调整了主景、面额数字的样式，票面年号改为“2020年”。

新华社记者 吴雨

（据新华社北京7月8日电）

(责编：李都也(实习生)、李栋)