资本市场开放力促人民币国际化发展 中美贸易摩擦或成最大挑战

原标题：资本市场开放力促人民币国际化发展

2019年跨境贸易中使用人民币进行结算的需求持续增长，同时境外主体持有人民币金融资产总额不断扩大，而资本市场的开放极大地促进了人民币国际化发展。日前，中国建设银行发布的2020人民币国际化报告认为，A股纳入MSCI指数、“一带一路”及自贸区建设不断推进，系列新政策和举措大大促进了人民币在全球的使用，不断加深人民币国际化程度。

尽管近年来人民币国际化发展取得长足发展，但仍面临多重挑战，而中美贸易摩擦或成为人民币国际化的最大挑战。

开放政策力促人民币国际化

取消合格境外投资者（QFII)以及人民币合格境外投资者（RQFII)的投资额度限制；允许外资机构在华开展信用评级业务时，可以对银行间债券市场和交易所债券市场的所有种类债券评级，允许外资机构获得银行间债券市场A类主承销牌照，进一步便利境外投资者投资银行间债券市场；鼓励境外金融机构参与设立、入股商业银行理财子公司、养老金管理公司、货币经纪公司；取消境内保险公司合计持有保险资产管理公司的股份不得低于75%的规定，放宽外资保险公司准入条件，取消30年经营年限要求；将原定于2021年取消的证券公司、基金管理公司、期货公司以及人身险公司外资股比限制的时点提前到2020年……2019年资本市场迎来系列开放政策，极大地促进了人民币国际化发展。

随着2019年472家大中型中国A股公司被纳入摩根士丹利资本国际新兴市场指数，中国在该指数中的权重从2017年6月的约28%升至约34%。将中国A股纳入该指数，大力提高境外机构投资者对中国国内股市的参与度。截至2019年年底，境外机构和个人持有的中国境内股票市值已升至逾2.1万亿元人民币（3044亿美元）。

股票市场互联互通也为金融市场进一步融合作出贡献。2019年6月，上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通机制（沪伦通）的成功落地是中国金融市场开放道路上的又一个里程碑。该项举措为扩大跨境人民币投资打下坚实基础，符合条件的A股上市公司已开始在伦敦证交所上市全球存托凭证（GDR)。香港证券交易所数据显示，截至2019年12月，沪港通北向交易持股市值达1.429万亿元人民币（2040亿美元），南向通交易持股市值1.04万亿元人民币（1470亿美元），为国际机构投资者提供了参与中国A股市场的机会。

2019年12月，上海国际能源交易所（INE)宣布于2020年上半年在中国启动在岸期钢合约。该期货合约将同时对境内投资者及通过海外中介渠道（OI)进入市场的境外投资者开放。届时，海外的市场参与者将能够以人民币进行期铜交易。中国是世界上最大的铜消费国，这一国际期铜交易合约将把上海期货交易所报价扩展为地区基准，从而对全球铜市场产生深远影响。

建行报告称，为保持并提升人民币作为国际支付货币的地位，资本市场进一步开放从而扩大人民币在全球的使用显得尤为重要。同时，人民币在岸市场与离岸市场的互联互通基础设施建设以及投资渠道进一步融合，也将有助于提升人民币的国际地位。

人民币国际化仍面临多重挑战

人民币国际化仍面临多重挑战。建设银行联合《亚洲银行家》对643家境内外企业和金融机构进行的调研显示，宏观经济政策仍然是人民币国际化的重要影响因素。74%的受访境内企业和62%的受访境外企业表示，中美贸易摩擦为人民币国际化的最大挑战。中美两国第一阶段贸易协定的签署对贸易摩擦的影响仍然有待观察。在贸易摩擦对供应链的影响方面，受访境外企业和境内企业的看法存在较大差异，对贸易摩擦的应对也有所不同。61%的受访境内企业表示，随着美国关税的提高，他们随之调整了供应链，而57%的受访境外企业表示他们并没有这样做。在受访境外企业中，44%表示在2019年增加了对中国的出口，比2018年的33%增加了11%；尽管仍有28%表示有所减少，但这一比例比2018年的39%明显下降。对于2020年预期，仍有40%计划增加对中国的出口。一小部分受访企业表示2019年（1%)已从或2020年（2%)将从当前地点转移制造或服务部门，以此来避免对进出口造成影响，这部分比例比2018年的9%和13%大幅降低。

67%的受访金融机构表示人民币汇率波动可能是影响人民币国际化的又一重要因素。42%的受访境外企业表示，人民币汇率波动导致其减少人民币在交易和投资中的使用，但仍有26%表示汇率波动增加了其人民币的使用。对受访境内企业来说，41%表示人民币汇率波动增加了其对人民币的使用，表示这样可能使中国出口商品更具价格竞争力，并推动以出口为导向的中国经济增长。56%的受访金融机构则表示，人民币汇率波动对其使用人民币并未造成影响。

调查结果显示，44%的境内受访企业和57%的境外受访企业对于其人民币风险敞口进行对冲，比2018年的43%和48%均有提高。同时，回答“未对冲”的机构逐年减少，表明中国外汇市场日趋成熟。市场参与方管理汇率波动的意识有所提升。金融机构同样采取措施管理汇率风险，67%的受访金融机构实施了一系列风控措施以对冲汇率反向波动对其资产负债表带来的不利影响。

虽然受访机构保持对贸易摩擦、汇率波动和新冠疫情的担忧，但考虑到全球市场的变化形势，仍对2020年人民币国际化发展持谨慎乐观态度。报告认为，2019年面对外部经济环境不确定性，人民币仍然行稳致远，表现出极强的韧性。展望2020年，随着人民币国际化举措不断深化，人民币将迎来更坚实发展的一年。

(责编：李都也(实习生)、李栋)