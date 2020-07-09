金砖银行发行人民币债券

据新华社电总部位于上海的金砖国家新开发银行（下称金砖银行）7月7日介绍，金砖银行近日在中国银行间债券市场成功发行了20亿元规模的人民币债券，该债券期限为5年，票面利率为3%。同时，金砖银行预计将在今年第四季度再次发行债券。
金砖银行副行长兼首席财务官莱斯利·马斯多普介绍，这一债券超额认购2.1倍，随着金砖银行日渐成为中国资本市场的“常客”，未来银行将持续在中国市场发力。
“我们一直支持成员国的货币，对人民币也很有信心。”马斯多普还介绍，银行最新向相关机构提出了注册发行200亿元人民币债券计划的申请，有望在今年最后一个季度实现新一轮的发债。
金砖银行由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非共同成立，旨在为金砖国家等新兴经济体和发展中国家的基础设施和可持续发展项目调动资源，补充多边和区域金融机构为全球增长和发展做出贡献。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】