原标题：金砖银行发行人民币债券

据新华社电总部位于上海的金砖国家新开发银行（下称金砖银行）7月7日介绍，金砖银行近日在中国银行间债券市场成功发行了20亿元规模的人民币债券，该债券期限为5年，票面利率为3%。同时，金砖银行预计将在今年第四季度再次发行债券。

金砖银行副行长兼首席财务官莱斯利·马斯多普介绍，这一债券超额认购2.1倍，随着金砖银行日渐成为中国资本市场的“常客”，未来银行将持续在中国市场发力。

“我们一直支持成员国的货币，对人民币也很有信心。”马斯多普还介绍，银行最新向相关机构提出了注册发行200亿元人民币债券计划的申请，有望在今年最后一个季度实现新一轮的发债。

金砖银行由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非共同成立，旨在为金砖国家等新兴经济体和发展中国家的基础设施和可持续发展项目调动资源，补充多边和区域金融机构为全球增长和发展做出贡献。

(责编：李都也(实习生)、李栋)